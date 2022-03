«Que no termine en la Justicia ningún Balance de la Liga Salteña de Fútbol»

Clave: «a las cosas del fútbol que se decidan en el fútbol»

Mañana viernes 11 de marzo es el día, en que se desarrollará en la Liga Salteña de Fútbol, la asamblea extraordinaria, con un punto central: adoptar resolución del balance del periodo que va desde el 1º de diciembre del año 2019 al 30 de noviembre del 2020, el cual no fue aprobado en la asamblea ordinaria del día 5 de marzo del año 2021.