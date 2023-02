Que no se opte por el camino más facil

La disminución del índice de repetición en los escolares del país, puede responder a dos cosas: 1) la rebaja de las exigencias para la aprobación y 2) un mayor y mejor aprendizaje. La primera forma es la más rápida, la más fácil de adoptar, pero también la que menos mejora de la educación revela. En una palabra, no quisiéramos estar frente a la primera de las opciones, la que generalmente se ha adoptado a la ligera, tratando de mostrar resultados que no son genuinos y que a la larga, suponen más daño que beneficios.

Las actuales autoridades de la educación acaban de anunciar con bombos y platillos esta rebaja del índice de repetición y honestamente dudamos que la misma responda a planes auténticos y genuinos, máxime cuando cada día pasa a ser más importante la educación, el conocimiento. Tanto es así que hemos oído reiteradamente que el futuro será de quienes tengan mayores conocimientos científicos, más educación y valores más firmes.

La educación ha sido politizada en nuestro país, al punto que reiteradamente hemos oído alusiones directas al nivel educativo del país, usándolo como uno de los más claros índices de un país estancado. No compartimos esta afirmación, aun cuando no ignoramos que no se ha hecho todo lo que se puede y hay quienes sostienen que estamos peor que nunca.

Quienes así se manifiestan, tampoco proponen mejora sustancial de la educación, desde las raíces mismo, sino que se limitan a señalar lo que está mal. No hemos escuchado ni mucho menos visto, análisis serios y profundos.

Más aún lo que en principio nos pareció un proyecto serio y respetable, como Edu 21, acaba de ser disuelto y por lo tanto volvemos a un punto muy similar al de la partida.

Todavía resuenan en nuestros oídos , los dos últimos enunciados pronunciados por dos de los últimos presidentes del país. Al asumir Mujica expresó que uno de los pilares básicos sería la educación (educación, educación y educación) y Tabaré Vázquez expresó que cambiaría el ADN de la educación. Mientras que los planes del actual gobierno apuntaron a un cambio de la educación.

Varios años han transcurrido desde entonces y la realidad indica que estamos igual o muy parecido a lo de antes. No se pudo o no se supo, pero una cosa es evidente, a todos los gobiernos y partidos políticos les preocupa y se tiene claro que algo debe hacerse, ojalá lo veamos.

A.R.D.