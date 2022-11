Más aún se analiza hoy la posibilidad de que se eviten las repeticiones y esta es una consecuencia de la educación a distancia. Lo hemos dicho hasta el cansancio, la educación a distancia lo máximo que puede hacer es mantener determinado nivel del educando, pero jamás igualar y nivelar las posibilidades.

Hoy promover a quien no sabe, no porque no haya puesto esfuerzo, sino porque las posibilidades fueron diferentes e igualarlo a quien sabe y aprovecho las posibilidades que tuvo, puede llevar a otra injusticia social. Los más perjudicados serán lo que han tenido menores posibilidades, vale decir los más pobres. Compartimos los planes de darle a los educandos las mismas posibilidades, lo que no quiere decir que mientras unos tengan largas vacaciones, otros no las tengan. Creemos que de esto sale con el esfuerzo de todos. Vale decir que todo aquel que se siente afectado debe estar dispuesto a esforzarse y a poner de sí un sacrificio para poder superarse e igualar el nivel de los restantes.

Como lo señalara el prócer, que solo el talento y las aptitudes sean las que marquen las diferencias entre los orientales.

A.R.D.