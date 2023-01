Que no se agote en una foto

Cuando afirmamos que tanto el tribunal de Cuentas, como la Junta Anticorrupción, como otros organismos similares, si no cuentan con recursos suficientes y sobre todo con las potestades que les permitan tomar medidas cuando advierten que existen irregularidades, se convierten en instituciones creada con el único fin de dar una imagen mentirosa.

En realidad se convierten en una forma más de “disfrazar” sueldos que pagamos todos los uruguayos, sin que tengan ninguna justificación.

La imagen de país que da el Uruguay con una y mil fotos, no representa fiel y profundamente lo que sucede con nuestra democracia. Estamos de acuerdo que la convivencia, es tolerancia, es aceptar las diferencias y convivir en un mundo que quizás no sea el que pretendemos, pero si es el que tenemos.

Se nos ha preguntado qué opinión tenemos de la foto del presidente de la ́República con dos de sus antecesores, de ideas muy distintas y sobre todo de concepto de país totalmente diferente, incluso al del nuevo presidente investido.

No demos por el pito más de lo que el pito vale. Es una foto, pero por más significado que tenga no se trata de dar la idea de que todos pensamos igual en este país, sino que tenemos muy claro que lo que expresa la foto y ojalá siempre haya fotos para mostrar al mundo es que más allá de las ideas, somos capaces de convivir, de aceptarnos y poner las cosas en su lugar.

Uruguay no es una isla y también nuestro país aparece dividido casi en mitades, por dos “familias” ideológicas, pero como lo hemos dicho siempre, más allá de estas diferencias somos capaces de convivir ́

La nuestra no es una democracia perfecta. Tiene sus deficiencias (para nosotros), tiene sus defectos, pero tiene también un valor que el mundo califica de “raro” y nosotros consideramos que siempre se debe conservar.

No es mérito de nadie más que de los líderes políticos actuales, porque no siempre se da esta posibilidad. Como siempre consideramos que los fanatismos, los recalcitrantes no sirven, Creemos más en la convicción, el diálogo y las diferencias que son superadas a determinada hora.

Bienvenida la imagen de país que hemos dado al mundo. Bienvenido el diálogo, la discusión y por sobre todas las cosas la convivencia, pero que nadie se equivoque no todos los uruguayos pensamos de la misma manera.

A,R.D.