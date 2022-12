«Que «no nos quieren por marketing» no como excusa»….y aquí…¡el excusometro!

Marruecos, esa selección que demuestra que «jugar bien» no es solo un tema de posesión de pelota, que «meter» no es patrimonio de algunas geografías y que «no nos quieren por marketing» no está como excusa ante la selección que tiene una máquina de vender publicidad en sus filas. Ordenado, serio, bien parado en la cancha, Marruecos no se salió nunca de su idea, esa de la que está convencido desde el gran arquero que tiene hasta el último de los suplentes. Defensa bien parada, un «5» de esos que quiero en mi cuadro y un despliegue fabuloso de un equipo que se ganó sus semifinales con garra, corazón y mucho fútbol, ese que algunos no entienden que puede ser la llave del éxito porque no «luce». Felicitaciones a Marruecos, primera selección africana en meterse en semifinales en la historia de los mundiales. Mis respetos a este gran equipo».

«Obduliosonlospadres.com», no podía ser menos y ser como siempre, cuando de apuntar a determinadas realidades se trata. Por ejemplo: la de Marruecos. El sitio en la web en este caso, que suele apelar «a los sagrados mandamientos de la historia celeste» y en tantos casos no deja de hacerle asco el tiempo de los «procesos» y los nuevos códigos en pro del fútbol de la selección. «Obduliosonlospadres.com», levanta cuando puede la dignidad briosa de ese ayer y le pega sin anestesia a quienes obran desde la traición por no responder a la esencia. Y esta vez no es la excepción, cuando «de paso cañazo» establece que » que «meter» no es patrimonio de algunas geografías y que «no nos quieren por marketing» no está como excusa ante la selección que tiene una máquina de vender publicidad en sus filas». De lo que no hay dudas es que en este Mundial, no han faltado quienes se han propuesto la progresión-evolución, a despecho de sus presuntas modestias, como en los casos de Croacia y Marruecos. Mientras las selecciones, coleccionistas de elogios previos con Alemania, España, Portugal e Inglaterra a la cabeza, ya vueltos a casa entre otros. Ni hablemos de nosotros Uruguay, después del lapidario mazazo y la ilusión hipotecada, pero que sin embargo no deja de apegarse al excusometro, natural de quienes no entenderán el imperativo de la autocrítica, antes que el reparto mal parido de culpas ajenas. Ese mal alojado en las entrañas también. Y la torpeza del lloriqueo a mansalva…. también.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-