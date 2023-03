Que no le queden dudas a los usuarios que estamos dando todo de nosotros para lograr la mejor atención”

Selva Tafernaberry, Directora del Hospital Regional Salto

La doctora Selva Tafernaberry asumió la Dirección del Hospital Regional Salto en diciembre de 2020, en los momentos más complicados de la pandemia de COVID-19. Junto al equipo que la acompañó y el personal del hospital, debieron enfrentar horas muy complejas. Pasados esos días más complicados, llega la hora de hacer un balance y mirar para adelante.

– Asumió su responsabilidad al frente de la dirección del Hospital durante la pandemia, y podríamos decir que ya pasó lo más complicado, ¿qué le dejó esta experiencia?

– Es verdad, en diciembre de 2020 asumimos con este equipo de gestión. Los primeros años, al menos hasta principios de 2022 estuvo complicado por la pandemia, pero pudimos gestionarlo de la mejor manera. ASSE nos respaldó, nos proveyó de todo el material y personal que se necesitaba. Llegamos a tener 12 camas de CTI, se trabajó muy bien. Fue complicado para todos, fue enfrentarnos a un enemigo nuevo, mucho estrés de todo el personal, llegamos a tener entre CTI y sala 60 pacientes afectados por COVID internados. Se dio respuesta a la región, en eso no tuvimos dificultades. Ahora que pasó todo, apareció otro hospital, empezaron las consultas presenciales cuando lo indicó el Ministerio de Salud Pública, y a dar respuesta, a ponernos al día con todo, tuvimos mayor demanda, mayor consulta, mayores solicitudes de estudios, de medicación. Empezaron a aparecer patologías que estuvieron un poco tapadas por estar la mayoría del tiempo en cuarentena y al no ser presenciales las consultas.

– Durante la atención no presencial comenzaron a resentirse y atrasarse algunos servicios, una vez superada esa etapa, ¿pudieron ponerse al día con esos atrasos, como en el caso de las cirugías?

– Ahora estamos con 290 cirugías diferibles. Nosotros vamos rindiendo informes mes a mes a la Dirección de Cirugía de ASSE, pero en realidad el atraso lo terminamos de gestionar, se operaron todos esos pacientes. El tema es que al volver a la presencialidad se van generando nuevas cirugías de coordinación, nunca se dejó de operar la urgencia y la emergencia, los oncológicos que consultaron también se operaron. Lo que tenemos ahora, como le mencioné, son operaciones diferibles. Pero igualmente en la actualidad estamos con mayor oferta de anestesia y mayor oferta de especialidades, entonces obviamente se han generado mucho más pacientes que han consultado y nuevas patologías, por lo que tenemos nuevos pacientes para operar. O sea, estos pacientes que están para operar hora son de la lista nueva, fueron generados ahora, nunca se deja de tener pacientes para coordinar.

– Otro tema que es histórico en cuanto a reclamos de los usuarios es la farmacia, ¿cómo se vine trabajando en ese tema?

– Esta gestión del Hospital Salto se comprometió y estamos trabajando con el Comité de Calidad de ASSE. De los dos puntos que hemos detectado donde tenemos algunas dificultades en cuanto al relacionamiento el número uno es farmacia. Concurrimos a una reunión en Montevideo, se nombró a una Licenciada en Enfermería referente de calidad que es la que se está capacitando, y se van a empezar las acciones en determinados lugares del hospital, y el primero de ellos será farmacia. Ahora el 30 de marzo vienen de Montevideo las integrantes del Comité de Calidad a una sesión de trabajo donde se van a presentar los lugares donde se va trabajar primero, que serán farmacia y laboratorio, y se presentará la manera en que se va a trabajar. Ya se hizo un estado de situación donde detectamos que esos dos lugares son los que tenemos más dificultades, por eso serán los lugares donde se va a intervenir primero. Estas acciones que tomaremos serán en conjunto con el personal, o sea, es trabajar con ellos para que en conjunto se pueda dar una respuesta y mejorar.

Estamos trabajando con Atención al Usuario codo a codo todos los días. Recibimos todas las denuncias y dificultades que los usuarios encuentran porque lo pueden plantear acá sin ningún problema todos los días de 7.30 a 12.30, e inmediatamente se da una respuesta. Es más, se potenció desde ASSE la Atención al Usuario en cuanto a que nosotros tenemos que rendir todas las denuncias, subirlas a Montevideo a Atención al Usuario junto a todas las consultas que hacen en cuanto a lo que ellos tengan alguna duda o dificultad, la plantean y se da respuesta.

– Cuando usted habla de problemas de relacionamiento, ¿se refiere a funcionarios con usuarios o hay otro problema?

– Sí, esas son de las mayores dificultades o denuncias más frecuente que hemos tenido.

– ¿Y sobre la faltante de medicamentos?

– No tenemos faltante de medicamentos. El hospital de Salto en 2019, o sea, prepandemia, compraba casi $ 7 millones setecientos mil y pico mensuales de medicación, y ahora, ajustado por IPC en 2022 se cerró el período comprando casi $ 11 millones setecientos mil y pico mensuales, así que en ese período de 2019 a 2022 hubo un aumento de 4 millones mensuales.

– Ese aumento de dinero, ¿implica también un aumento en la cantidad de medicamentos adquiridos? Le pregunto porque también el precio de los medicamentos se ajustó a la suba y no necesariamente debería implicar una directa relación dinero-cantidad.

– De medicación también, adecuado y ajustado al vademécum de ASSE. El Ministerio de Salud Pública además, ha empezado a comprar más medicación, por ejemplo, para pacientes oncológicos o para enfermedades crónicas. Antes los pacientes hacían recursos de amparo, lo ganaban y lo tenía que comprar la Unidad Ejecutora. Ahora, ese dinero también se está destinando a la compra de otra medicación porque el Fondo Nacional de Recursos lo aporta. O sea que en realidad, se está comprando más y mejor. Tenemos una manera de comprar en forma centralizada a través de ASSE por la Dirección de Medicamentos.

Y en el último trimestre del año pasado, hubo una inyección en el presupuesto de $ 8 millones para poder comprar y no tener dificultades como pasaba habitualmente en los meses de diciembre-enero donde podía haber alguna dificultad en el suministro por las licencias de los laboratorios. Con ese refuerzo de 8 millones que nos dieron en el último trimestre del año pasado se pudo comprar medicamentos por encima de las necesidades para que en diciembre y enero pudiésemos cubrirlo. Es por eso que este año no se notó que faltara medicación, porque a veces hay que esperar al cambio de presupuesto de diciembre a enero, que son días complicados, por eso este año no hubo dificultades en ese tema.

– ¿Cómo ha sido en estos dos años de gestión el relacionamiento con el sindicato de funcionarios de Salud Pública?

– Con la comisión interna no tenemos mayores dificultades, nos reunimos mensualmente, trabajamos bastante bien, hay un buen relacionamiento.

– A fin de año hubo en la puerta del hospital una manifestación de usuarios con reclamos, ¿cómo lo tomaron?

– Ese grupo de usuarios no presentó nada escrito a la Dirección del hospital, lo presentaron en la Dirección Departamental de Salud, que más tarde, tipo febrero, nos hizo llegar el reclamo y se dio contestación a todas las dudas que ellos tenían en unos puntos que firmaba una determinada cantidad de usuarios. Pero directamente de esas personas a Dirección o a Atención al Usuario no hubo ningún planteo.

– ¿Qué le ha dejado estos dos años de experiencia al frente de este equipo de Dirección del Hospital Regional Salto?

– Una rica experiencia. La verdad es que nos complementamos muy bien, nos dividimos las tareas. Con Lucía Minutti, por su profesión de psicóloga se ocupa de la parte de salud mental y del relacionamiento. El doctor Rattín se ocupa de la parte de mantenimiento y edilicia tanto del hospital como del Hogar de Ancianos, y yo me ocupo más de la parte técnica, que nos lleva una dedicación total, y hace unos seis meses se sumó al equipo el doctor Bruzzoni. Nos complementamos bien, todos estamos al tanto de todas las situaciones y se resuelve todo en conjunto. Todos estamos muy compenetrados, somos responsables de la situación y trabajando a full para resolver y sacar esto adelante. Pero también debo sumar a las personas de nuestra comunidad que forman parte de la Comisión de Apoyo local que lleva adelante un gran trabajo y que colabora mucho con nosotros.

– Una cosa es la parte de dirección de un hospital, que tiene que ver con temas administrativos y de gestión, pero usted antes estuvo más de 20 años trabajando en la Emergencia, ¿extraña esa parte de su vocación o se adaptó a esta responsabilidad?

– La verdad es que me gustó y me adapté bastante bien, pero obvio que extraño porque la Emergencia me gusta, me tira, pero acá se trabaja muy bien, tenemos buenos colaboradores. Nos tocó una etapa difícil con la pandemia, ahora estamos en una etapa en la que hemos tenido a una parte del personal que se ha jubilado y que desarrollaba tareas importantes en lugares claves, entonces eso cuesta. Pero acá hay un gran grupo humano que nos recibió con los brazos abiertos, aunque está claro que al principio tuvimos que tomarnos algún tiempo para aprender porque hay mucha tarea administrativa, mucho para hacer, pero acá estamos.

– La última palabra es para usted.

– Que no le queden dudas a los usuarios que estamos dando todo de nosotros, y más, para lograr la mejor atención, integral y haciendo las gestiones necesarias para poder contar con todas las especialidades, como las que últimamente se han incorporado, como el cirujano pediátrico, un equipo nuevo de urólogos, cirujano vascular. Mientras nos toque estar acá, vamos a seguir trabajando y dejando todo lo que esté en nosotros.

———————————————

PERFIL DE SELVA TAFERNABERRY

Casada, tiene una hija.

Es del signo de Sagitario.

De chiquita quería ser

Es hincha de Nacional y Real Madrid.

¿Una asignatura pendiente? También soy Licenciada en Coordinación de Trasplantes, me gustaría poder ayudar a que hubiera más donaciones en Salto y en el interior del país.

¿Una comida? Las pastas.

¿Un libro? Hace tiempo que solo leo sobre medicina.

¿Una película? La vida es bella.

¿Un hobby? La fotografía.

¿Qué música escucha? Toda, menos la de ahora (risas).

¿Un día de la semana? El fin de semana en mi casa.

¿Qué le gusta de la gente? La disposición, la sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad y los caretas.