Que no lamentemos cuando nos llegue

Ayer en estas columnas comentábamos el hecho del “Uruguay que no queremos ver” y esta es la realidad de lo que sucede habitualmente. Los balazos que costaron la vida a un bebé de dos años que recibió un balazo en la cabeza y de su padre un joven de 22 años, nos catapultó a esta realidad.

Es que las balaceras –como lo hemos dicho reiteradamente – son cuestión de todos los días en algunos barrios capitalinos y lo peor del caso es que nos estamos acostumbrando a estos asesinatos, y ahora ya se comenzó con los niños, que son tomados como verdaderos escudos humanos, porque ya no importa la vida de los inocentes, señal inequívoca de que vamos por mal camino y en cualquier momento esto se desbarranca.

Ya no podremos ni siquiera salir a la calle tranquilamente, ni siquiera jugar en la calle, ni en las placitas ni en otros lugares supuestamente reservados para el esparcimiento de los pobladores.

La mayoría de estos asesinatos se producen con la utilización de armas de fuego. Me pregunto, ¿será tan difícil averiguar cómo se obtuvieron estas armas de fuego? ¿No será posible un mayor control tanto de las personas que disponen de armas de fuego, por su trabajo, o de los puntos fronterizos por donde se supone que ingresan al país?

La cuestión es que hay muchas armas en manos de delincuentes. Se preguntará Ud. si un mayor control terminará con los crímenes y en esto queremos ser claros. Seguramente no, pero ayudaría a tomar conciencias de la situación, a disminuir el riesgo y seguramente los delincuentes se sentirían más controlados.

Mientras sigamos echando mano a encuestas mentirosas, o a los números que hablan de una disminución de los delitos, para hacernos la idea de que vamos por buen camino, que las medidas adoptadas, son las que se necesitan, nos seguiremos equivocando.

Como también nos equivocamos peligrosamente cuando nos “tranquilizamos” si las víctimas de las balaceras tenían antecedentes o habían estado presas.

En estas columnas hemos planteado más de una vez, de que el endurecimiento de las penas de por sí, no serán solución nunca, pero son necesarias. Hemos planteado también nuestra discrepancia con la situación en las cárceles del país, en las que los delincuentes simplemente son depositados y allí “tejen” sus redes con otros reclusos y familiares, etc. etc.

Somos de la idea de quien delinque debe pagar o retribuir a la sociedad a quien perjudica y lo pueden hacer (según nosotros), trabajando, en lugar de estar ociosos.

Hay muchas medidas que se tienen que tomar urgentemente, antes que sea demasiado tardey antes que llegue el caos que si seguimos así nos llegará inexorablemente.

