Que  no abusen de la saturación

Está bien que en Salto se plantea un altísimo porcentaje en pro del fútbol. Sea de jugadores y sea de aficionados. Nadie podrá discutir el fenómeno del fútbol en nuestro medio, y en especial la Liga Salteña como palanca impulsora.

Pero tendrá que llegar el momento que el fútbol sea RACIONALIZADO y que responda al sentido común a la hora de su diseño.

Esto es, en qué momento jugar, como jugar. Qué inicio, que fluir en el tiempo-calendario y que final. Es cierto que una primera situación fue resuelta: 4 de junio para el despegue del Campeonato Salteño en la «A».

Significa que los primeros cinco meses del año, el fútbol del círculo mayor duerme plácido.

Solo pregunta: los equipos que no participaron de los play off el año pasado, ¿cuánto tiempo sin jugar? Y quienes jugaron los play off, pero no clasificaron para la liguilla, ¿cuánto tiempo sin jugar?

¿Seis meses?, ¿siete meses?, ¿ocho meses?.

Se pretende que la actividad en la «A» finalice sobre final mismo de noviembre. Por lo tanto, después: ¿SEIS MESES SIN FÚTBOL EN LA «A»?.

Cabe interrogarse si eso se busca, si ese es el fin.

¿Es la sensación que cada vez se juega menos al fútbol en la «A» o lo que se juega y cómo se juega, se encuadra en la razón?

Por eso: la clave es una. ¿Qué fútbol queremos y abarcando cuántos meses?

Para colmo este año, CUATRO EQUIPOS de la Liga Salteña jugarán los torneos de OFI en las Divisionales «A» y «B». En fin….

En la década de los 70, 80 y 90, la divisional «A» podía abarcar hasta ocho meses. Se jugaba por más tiempo, pero se evitaba la saturación.

La saturación surge DEL EXCESO EN LA CONTINUIDAD DE PARTIDOS, tal como sucedió el año pasado.

Cabe el imperativo: fútbol sí, pero lejano a la saturación.

El fútbol salteño necesita de un acto de inteligencia y no amontonar «a la que te criaste».

Si fuese así, se caería en la peor consecuencia: la de la torpeza misma.

O en un perfecto chasco.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA (El Pueblo)