¡Qué mala pata!

«Queremos informarles que tras la infortunada jugada en el último partido, Juanchi Rodriguez fue diagnosticado con rotura de ligamentos cruzados y menisco donde será intervenido quirúrgicamente, dejándolo sin actividad por el resto del año.Desde River te deseamos mucha fuerza y pronta recuperación Juanchi».

Desde la Comisión Directiva de River Plate, el apunte informativo que no faltó y relacionado a uno de los dos zagueros centrales. En el inicio mismo del partido ante Ceibal, la dolencia de Juan Rodríguez. Excluido sin más trámite, para caminar dificultosamente cuando se retiró de la cancha. Al paso de las horas, el pronunciamiento médico y el imperativo de la operación. Una baja sensible para River Plate. Eso no se discute.