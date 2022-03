El proyecto fue presentado por Federico Margall, Matías Alsúa y Emanuel Priario. En el 2021, no fue posible su aplicación, pero en este 2022 definitivamente sí. Apertura mental de quienes son parte del fútbol y deben resolver. Aval desde los clubes. La Escuela de Jueces por un lado, pero sobre todo también, el plan a ultranza con la plantilla que es parte de la Liga Salteña de Fútbol y que supera ligeramente los 30 funcionarios.

Objetivos de evolución-mejoramiento, consolidación en aquellos aspectos tildados de claves para que la imagen referil sea la buscada.Un punto que no es menor: asistencia de los tres componentes que liderarán la Escuela, hacia aquellos clubes que reclamen de ellos, la posibilidad de un dialogado en pro del conocimiento. Con los planteles, con los dirigentes….De años a esta parte por estos lares, suele impactar una comprobación de hecho: el desconocimiento de no pocos futbolistas, incluso de Primera División, que parecen desconocer las leyes que rige al juego, sobre todo a partir de enmiendas (variaciones), que fueron introducidas en los últimos tiempos.La toma gráfica derivada a EL PUEBLO por Federico Margall, capta a quienes serán parte de la acción 2022, a la hora de controlar partidos en la divisional que fuese. Por lo demás, que los jueces aprendan desde la teoría a la práctica, pero igualmente aquellos que son parte del entorno: Directores Técnicos, Preparadores Físicos, jugadores, dirigentes, cronistas deportivos, aficionados, etc. Una manera de evitar protestas que surgen a veces de la natural tendencia a hacerlo, pero vacías de razón. Mientras la histórica frase siempre se pegara una vuelta sin más trámite y olvido: «la culpa la tuvo el juez».