-No tantos días atrás, cuando Boston River de Montevideo llegó a Salto para enfrentar a Universitario, por la tercera fase de la Copa Uruguay. Antes del partido, el diálogo de EL PUEBLO no faltó con Alejandro Apud, el DT de Boston. Dejó claramente una señal adversa con respecto al campo de juego, «porque me enteré que en lo que va de la temporada aquí se han jugado más de 100 partidos».

Pero además, el «Turco» del mando técnico, se interrogó en voz alta frente al cronista: «¿qué le pasa a la luz de este estadio?».

Igualmente una segunda comprobación: el pronunciado déficit de la red lumínica del Dickinson, una situación adversa que se mide en años y que no ha tenido solución. Los sectores de las esquinas (corner), en condición de semipenumbra y observar en determinados lugares de la tribuna España sobre todo, implica «no ver» lo que ocurre en el área más distante.

La red lumínica del Dickinson, implica UNA GRAVEDAD EN SÍ MISMO. ¿En qué medida es posible revertir y cuándo?. Esa es la cuestión.