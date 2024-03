Que la Justicia sea justa

Que esta iba a ser una campaña electoral sucia en todos los aspectos ya los sabíamos y por lo tanto nadie puede sorprenderse de lo que está pasando, aunque probablemente nadie pensó que iba tener el alcance que está teniendo.

Antes que nada digamos que para nosotros la palabra “oficial” en estos asuntos siempre la tiene la Ley y la Justicia, aunque convengamos que “la verdad oficial”, jamás será la verdad pura y dura como lo muestra la realidad.

Pero lo que realmente nos asusta es que aquello de la presunción de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario, ya no corre en algunos casos, el que el denunciado es considerado culpable incluso antes de que se expida la Justicia, e incluso siga siéndolo aunque esta lo absuelva…

Dicho esto y sin entrar a pronunciarnos sobre la culpabilidad o la inocencia en cada caso, hay que saber que recordamos muy pocos antecedentes de senadores que hayan resultado presos, de Jefes de Seguridad en la misma situación y también de candidatos a presidentes de la República pasibles de denuncias y acusaciones.

Sólo esperamos que ningún caso haya sido “inventado” para que no se hable de los demás. No recordamos que haya tenido la misma trascendencia (que para nosotros debió tenerla), el ataque a la libertad de prensa que hizo una senadora de la República, que molesta por lo publicado por el periodista Eduardo Preve expresó: “menos mal que me he ocupado de él” (sic).

¿Qué significa el “ocuparse” de alguien?

Significa que ya no se puede opinar en este país. Que sepamos los países donde no se puede opinar libremente son aquellos que están bajo una dictadura o totalitarismos similares. Donde no se puede informar sin sufrir las consecuencias.

Nada más vergonzoso que un país que no respeta las leyes, de una democracia que trata a los denunciados según de quien se trate otorgándole el beneficio de la duda o no.

Por nuestra parte sólo esperamos que la justicia se pronuncie como corresponde en todos los casos, aún en aquellos que nos duelan por pensar igual que nosotros. Pero también esperamos que los autores de denuncias falsas o “inventadas”, tengan las sanciones que corresponden.

Es hora de hacer carne aquello de que “todos somos iguales ante la ley”, tan pregonado, pero en los hechos diríamos que sin realidad alguna, porque los hechos y las acciones demuestran los contrario.

A.R.D