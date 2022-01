¿Qué indican los pronósticos de tiempo para 31 y 1°?

Pronósticos del tiempo

Se aproxima una nueva festividad: recibimiento de un nuevo año. Y para muchos el comportamiento del tiempo es importante, especialmente para quienes planifican reuniones al aire libre, donde el fuego de las churrasqueras suele ser bastante frecuente.

Coincidencia total en todos los pronósticos provenientes de diferentes estaciones- se da en cuanto a que el año 2021 terminará con temperaturas muy elevadas, las que en esta parte del país se situarán en torno a los 39 y 40 grados. Pequeñas diferencias entre unos y otros observatorios se dan, principalmente, en que algunos prevén lluvias para el sábado 1°, otros no, y algunos incluso hablan de lluvias acompañadas por vientos fuertes.

Para Salto y toda esta re-gión Noroeste del país, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) es claro que tanto el viernes 31 como el sábado 1°habrá temperaturas máximas de 38, 39 y hasta 40°C, dependiendo el momento del día, y mínimas que oscilarán en el entorno de los 21° C. La probabilidad de lluvia para la última noche de 2021, siempre de acuerdo a información de INUMET,“será nula”; ese día “el cielo estará nublado

con sol”. Sin embargo, para el 1° de enero “el cielo estará cubierto, la temperatura alcanzará los 37°C y la probabilidad de lluvia será media”.

Un dato a tener en cuenta para quienes en la tarde y tardecita del 31 se encuentren en preparativos de celebrar la llegada del nuevo año, es que alrededor de las 18 horas, según meteoret.com.uy se estará dando una temperatura de unos 43°C, algo nada habitual para esa hora. En tanto MetSul advierte que el viernes “se formará un ciclón extra tropical sobre Uruguay y parte del sur de Brasil (…) que traerá lluvias y dará lugar a una línea de inestabilidad”. Importa observar además cuál será el comporta- miento del tiempo atmosférico para los días 31 y 1° en otras regiones del país (datos de INUMET):

Noreste: Si bien las máximas para cada día serán de 36° C y 34°C respectivamente, el último día del año también estará nubla-do con sol y el primer día del 2022, nublado con probabilidad media de lluvia. Centro: La máxima del 31 de diciembre será de 34° C y un cielo con nubes y sol. Para el 1° de enero, sin embargo, la máxima descenderá a 32° C con cielo cubierto y probabilidad media de lluvia.

Suroeste: Máximas de 36° C el 31, con nubes y sol; máximas de 33° C el 1°, con cielo cubierto y probabilidad media de lluvia. Área metropolitana: La temperatura máxima del próximo viernes será de 31° C con nubes y sol. Para el sábado habrá máximo 31° C, el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia será media. Este:El viernes habrá 31° C con nubes y sol, es decir, será un muy buen día de playa. Sin embargo, el sábado 1° de enero la máxima será de 30°, estará el cielo nublado y la probabilidad de lluvia también será media.