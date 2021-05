Sin ir más lejos, fue este martes que participando en el programa de televisión “Animal Político”, su conductor, el periodista Jorge Rodríguez, me preguntaba cuáles pensaba yo que eran los temas que debe preocuparnos. Va de suyo que el sanitario no da ni para mencionarlo porque es algo con lo que vivimos desde el 13 de marzo de 2020 y cuya solución pasa por cumplir con el protocolo sanitario que ya todos conocemos, además de vacunarnos y generar así el tan mentado “efecto rebaño”.

Hilando más fino entonces, es que respondí que el tema trabajo y necesidades alimenticias (eufemismo de tener hambre), así como de otros temas estructurales como el trabajo zafral y el informalismo, además del de la vivienda, son los temas que deben atenderse cuanto antes por nuestra clase gobernante, tanto a nivel departamental como nacional. Todos los chisporroteos políticos no dejarán de ser anecdóticos cuando demos vuelta la página del diario y que con el tiempo nadie recordará. Pero lo de la falta de trabajo, vivienda y buena alimentación, seguirá sobre nuestras cabezas como Espada de Damocles.

Entonces, la eterna pregunta, ¿qué hacer? Es extraño que lo preguntemos porque en campaña electoral suelen aparecer todas las respuestas, y no hace mucho terminó en nuestro país un proceso electoral donde aparentemente las soluciones estaban al alcance de las manos. Sin embargo, aquí estamos. Está bien, la pandemia pegó duro en todos los sectores de nuestra sociedad, pero que no sirva de excusa para no hacer lo que haya que hacer.