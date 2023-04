¿Qué fue de la vida y muerte de los apóstoles, después de Cristo?

Mas allá del registro Bíblico

Tal vez influenciado por el Código Da Vinci, por curiosidades propias, por inquietudes emanadas en tertulias con amigos “ateos”, siempre quise saber sobre el fin de los 12 apóstoles de Cristo.

En la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, se habla de algunos de ellos. No contiene la historia de todos los apóstoles, sino solo la de Pedro y de Pablo. Juan es mencionado solo tres veces, y todo lo que se cuenta de Santiago, el hijo de Zebedeo, es su ejecución por Herodes Agripa I.4​ Al inicio del libro se menciona a los doce apóstoles (Hechos 1:13,26), incluyendo a Matías, que sustituyó a Judas Iscariote. También a lo largo del libro se menciona a Bernabé de Chipre, a Marcos, a Santiago el «hermano del Señor» y a otras figuras neotestamentarias.

A manera de síntesis debemos decir que un apóstol, es un enviado especial de Cristo, a quien ha llamado de modo directo, dotándolo de dones y señales específicas; es testigo ocular de la resurrección -del Cristo resucitado- y se dedicaba a transmitir la doctrina de Dios. La excepción es Pablo, pero, según cuenta el propio Pablo Jesús se le apareció y lo hizo apóstol.

Los apóstoles después de Cristo se diseminaron y predicaron la palabra de Cristo. No hay registro que se volvieran a juntar todos algunas vez, cada uno tuvo su rumbo, eligió su camino para predicar, y la muerte los encontró muy lejos unos de otros.

ASI MURIERON LOS APÓSTOLES

“Recientemente, estaba investigando sobre los doce apóstoles en una página web cristiana muy popular cuando de pronto me topé con una de lista de cómo murió cada uno de los apóstoles.

Sabía que muchos de ellos fueron asesinados de una manera muy brutal, pero me impactaron algunos de los detalles. Además, hice mi propia investigación sobre el mismo tema, que estás a punto de leer”, dice un historiador, y aclara: “Muchos de estos detalles provienen de fuentes históricas….. No me sorprendería si los detalles de la muerte de alguno de los apóstoles no fueran precisos.

SIMON PEDRO

Si estás familiarizado con alguna de las muertes de los doce apóstoles, probablemente sea la de Pedro. Después de pasar por múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado. Pero, al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo, en una cruz invertida, y así fue.

ANDRÉS (HERMANO DE PEDRO)

Andrés, no se menciona mucho en la Biblia e incluso, existe menos información disponible sobre las circunstancias de su muerte. La National Geographic dice al respecto: “Según el historiador religioso del siglo XV, Dorman Newman, Andrés – el hermano de Pedro – viajó a Patras al occidente de Grecia en el año 69 d.C., donde el procónsul romano Aegeates debatió con él sobre religión. Aegeates intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado. Cuando eso no funcionó, Andrés fue azotado y luego, atado a una cruz con el fin de que sufriera antes de morir. Andrés sobrevivió durante dos días mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor.”

JUAN EL REVELADOR (JUAN EL AMADO)

Juan el Revelador, murió por causas naturales en la Isla de Patmos, donde vivió en exilio. También se menciona un diálogo entre Juan y Jesucristo . “Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido.

“Y yo le dije: Señor, dame poder sobre la muerte, para que viva y traiga almas a ti”. Y el Señor me dijo: De cierto te digo, que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos”.

“Entonces, ahora, Juan sencillamente podría estar caminando en algún lugar predicando el evangelio”.

Hay otra versión que dice que murió en una marmita de aceite hirviendo.

SANTIAGO (HERMANO DE JUAN)

También conocido como Jacobo: “Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso significa que Herodes era un hombre malvado”.

BARTOLOMÉ (TAMBIÉN CONOCIDO COMO NATANAEL)

Se conoce muy poco sobre la muerte de Bartolomé. Algunas fuentes simplemente afirman que fue martirizado, mientras otras señalan que fue despellejado vivo y decapitado.

FELIPE

Las personas no parecen coincidir sobre las circunstancias de la muerte de este miembro de los doce apóstoles, Felipe.

Una fuente afirma que fue ahorcado hasta morir. Otra, dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Las personas no eran grandes seguidores de los misioneros cristianos en ese entonces.

TOMÁS

Las fuentes que se han podido encontrar sobre la muerte de Tomás, afirman que fue apuñalado con una lanza en algún lugar durante su ministerio en la India.

MATEO (EL RECOLECTOR DE IMPUESTOS)

Un sitio web cristiano dice que Mateo “se convirtió en misionero y fue arrestado en Etiopía. En ese lugar, fue apedreado o atravesado con lanzas y luego, decapitado”.

National Geographic brinda una versión ligeramente diferente. Cuenta que según la leyenda, “un espadachín, enviado por el rey Hertacus, apuñaló por la espalda a Mateo , después de que criticara la moralidad del rey.”

SANTIAGO (NO EL HERMANO DE JUAN)

Se conocen 4 teorías sobre su muerte:

Teoría 1: Santiago fue crucificado durante su ministerio en Egipto (Wikipedia es la fuente de esta información. Así que tomarlo con pinzas).

Teoría 2: Santiago “murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos.”

Teoría 3: A una edad avanzada fue golpeado, apedreado y finalmente asesinado con el golpe de un garrote en la cabeza.

Teoría 4: Santiago estaba predicando sobre un muro cuando líderes religiosos judíos decidieron empujarlo.

JUDAS (NO CONFUDIR CON JUDAS ISCARIOTES)

Según la Iglesia Ortodoxa en América, Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y atravesado por flechas, aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo.

SIMÓN EL ZELOTE (NO SIMÓN PEDRO)

Teoría 1: Murió “pacíficamente en Édessa”, que ahora se encuentra en algún lugar de la actual Turquía.

Teoría 2: Se alega que Simón el Cananita murió en Édessa, pero fue crucificado. Una muerte menos pacífica que en la primera teoría.

Teoría 3: Era misionero en África y luego, en Inglaterra, donde fue crucificado aproximadamente en el 74 d.C.

MATIAS (ELEGIDO EN LUGAR DE JUDAS ISCARIOTE)

Matías, según los Hechos de los Apóstoles, fue elegido apóstol después de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret para sustituir a Judas Iscariote tras su traición a Jesús y su posterior suicidio.

. Con su predicación, milagros y prodigios, convirtió a muchos en Judea. Esta fue la causa que movió a los judíos que lo odiaban, a formarle proceso y a condenarle a morir apedreado. Dos falsos testigos que declararon contra él fueron los primeros en arrojar algunas piedras sobre su persona; pero el apóstol las recogió y manifestó su deseo de que aquellos guijarros fuesen enterrados con él para que sirvieran de testimonio contra sus verdugos.

Un soldado se le acercó y, conforme a la costumbre romana, con una afilada hacha le cortó la cabeza y puso fin a su vida.

Y ADEMÁS… JUDAS ISCARIOTE

La Biblia nos ayuda a conocer detalles sobre la muerte de este hombre de los doce apóstoles por medio de este relato. Mateo 27: 3 – 5: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, Diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú!

Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó”.

Esta nota tiene, como único motivo dar elementos sobre los apóstoles de Jesús, incentivar la lectura, alimentar la curiosidad y alentar a que los lectores investiguen un poco más, y busquen, en autoridades religiosas datos más profundos.

(Datos recopilados por Carlos María Cattani, basados en un artículo escrito por David Snell)