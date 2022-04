¿Qué es lo complejo de   jugar y no reclamar?

Si el lector de EL PUEBLO, el que fuese, asistió a través de la TV a LA NOTABLE EXHIBICIÓN DE FÚTBOL por cuenta de Real Madrid de España y Chelsea de Inglaterra, por el partido de ida de Cuartos de Finales de la Champions, habrá calibrado una situación de hecho.



Dos de los colosos de Europa afrontaron 120 minutos, bajo el imperio de una dinámica para el impacto mismo, a partir de la ACTITUD de los jugadores en cancha: TAN SOLO JUGAR Y POSTERGANDO EL RECLAMO POR EL RECLAMO MISMO. La continuidad manifiesta de dos horas atrapantes, plenas, totales.Frente a lo sucedido, el paralelo es inevitable, con lo que ocurre por estas tierras sudamericanas, obvio que todos incluídos….¡y Salto también!Cabe preguntarse entonces, qué es lo complejo de poder jugar al fútbol y no caer en el vicio de la protesta una y otra vez. El exceso en esa dirección constituye UNA AUTÉNTICA ESTAFA para quien pagó una entrada con el fin de observar el desarrollo de un partido. La protesta limita espacios de fútbol, y se transforma en un fusil cargado para que las balas impacten en la estética del juego. ELLOS ALLÁ Y NOSOTROS AQUÍ Se podrá argumentar que Real Madrid y Chelsea son parte de un fútbol de élite. Pero el hecho es otro. Se trata de la misión de encarar un partido, sin apartarse de la condición de espectáculo. El fútbol en el 90% de las ocasiones, NO ES GRATIS y para verlo, HAY QUE PAGAR y tantos Directores Técnicos como jugadores (en Salto también), DEBERÍAN ADMITIRLO. ¿O es un tema de educación?: educados o no para desarrollar la práctica del deporte, porque en definitiva el fútbol como una de sus disciplinas, simplemente lo es.**********A Chelsea se le anula un gol después de un chequeo VAR. A nadie del equipo inglés se le pasó por la cabeza el reclamo, ANTE UNA SITUACIÓN SIN MARCHA ATRÁS.Porque además la protesta, implica una senda inconducente que nada modifica y lo único que hace es RESTAR ENERGÍA MENTAL frente al propósito que sigue y que está en juego.Los jugadores de este continente nuestro (por lo menos la gran mayoría), SERÁ INCAPAZ en reconocer la autoridad del juez a través de un fallo que pronuncia. La aceptación parece ser un delito en sí mismo. Se juega para la tribuna y no entienden que en la tribuna ESTÁ LA GENTE QUE PAGÓ PARA VERLOS JUGAR AL FÚTBOL y no para aplaudirles la vocación del reclamo. Los jugadores entrenan para ser parte de una propuesta sobre la base de la razón y el corazón y no a través de la palabra que se vuelve tortura. Cabe preguntarse hasta cuándo.Sin son males eternos. O son males….matables. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-