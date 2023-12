«¿Qué es eso del fracaso?»

Alexander Medina (salteño, él). arengó a sus futbolistas del Granada en lo previo al partido ante el Celta de Vigo en Balaídos, en el marco de la fecha 17 de La Liga de España, y las cámaras de la transmisión oficial capturaron el momento. Buscando su primera victoria al frente del equipo que marcha penúltimo en la tabla, el Cacique dio un discurso corto pero apuntando al esfuerzo de sus dirigidos para lo que definió como “una final” ante un rival directo en la lucha por la permanencia. “Una final no tiene mañana y es cada pelota como si fuera la última”, comenzó explicando el entrenador uruguayo, quien cambió el foco y pasó a un plano filosófico sobre el significado del concepto “fracaso”. “¿Saben lo que es el fracaso? No insistir, no levantarte, tirar la toalla… eso es fracaso. Nosotros tenemos las cualidades para hacerlo muy bien.



¿Podemos perder uno, dos o tres partidos? Si. Pero con la actitud del otro día. Ese es el camino, tanto de local como visitantes. Hoy tenemos que salir exitosos, pero no en el resultado; en la actitud”,concluyó.