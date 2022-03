La última asamblea extraordinaria en la Liga, cuando se resolvió que la Comisión Fiscal convocase a los exneutrales, a los efectos de estos formular los descargos pertinentes, si es que pretenden hacerlo. Llegará el momento en que también en asamblea se adoptará posición respecto al sonado Balance Anual, el que no fuera aprobado en la asamblea de marzo del año 2021.

«Uno acepta la crítica, porque somos hombres públicos y estamos expuestos. Pero me duele comprobar que hay quienes critican, por la crítica misma. Gente vinculada a algunos medios periodísticos, que nunca los vi pisar la Liga, pero que sin embargo…..ya que están….opinan! No tienen la menor idea de algunos temas, pero juzgan.

Por ejemplo, cuando se decidió no jugar el Campeonato del Interior o la decisión de colocar piso sintético en el campo de juego del Dickinson. Hubo razones o hay razones, que las manejamos y decidimos en los consejo de la Liga en asamblea.

La Liga son básicamente los clubes.

Sin clubes no hay Liga. No haría falta que lo plantee en esos términos, pero tengo que hacerlo. En este caso a través de EL PUEBLO, remarco un hecho que tampoco es menor: que aquellos que critican, carentes de base informativa para hacerlo, que vengan a la Liga, que entren y escuchen, si a nadie se le prohíbe la entrada. Las sesiones del Consejo Superior son públicas. Ahí están los neutrales, los representantes de clubes, ahí está la información.

Si quienes son parte de esa crítica van a la Liga y los vemos, por lo menos pueden tener una visión de la interna, de cómo funcionamos y cómo se resuelven las situaciones. Hasta podríamos respetar sus enfoques, porque van al ámbito que corresponde . Caso contrario, seguirán cayendo en una actitud casi miserable: esa de tirar la piedra y esconder la mano»