Que el fútbol reconozca a este River-revelación

Más allá del descenso y porque fue lo que nadie suponía.

«Si tenemos que irnos a la «B», que sea como queremos: con la frente en alto, con la mayor dignidad posible y dejar un mensaje a que a la hora de ofrecer una propuesta, no es tán complicado si se la defiende a partir de los jugadores que se tiene. A esos jugadores River los tiene»

Es válido el rescate del enfoque de ALEJANDRO TORRENS, en el marco de las definiciones, asociadas a su ilusión: quedarse en la «A». Ferro Carril no había podido con River y fue empate 2 a 2 y después River Plate, ganándole 1 a 0 a Gladiador, hasta que llegó la hora adversa.

En la noche de Denis Ferreira goleando, Saladero encontró respuesta y River por debajo de Ferro Carril. La sentencia consumada. La pérdida de categoría.

Algo anda mal o no está bien: un equipo que finaliza quinto en el Campeonato Apertura, que elimina a Universitario campeón salteño, que antes del partido ante Saladero gana 10 de 12 puntos, que concluye segundo y con acceso al Campeonato del Interior en la serie «B» y que sin embargo debe descender, Los promedios son un invento mal nacido, pero se encuadran en la mente de quienes sostienen que el fútbol también debe pasar por la matemática.

….Y LO ES

Convengamos: no cualquier equipo le gana dos partidos consecutivos a Universitario. Y River lo hizo. Finalizó la temporada por sobre 10 equipos. Solamente superado por Ferro Carril.

Pero no solo River Plate fue protagonista por la evolución en las etapas del Campeonato Salteño, sino POR LA PROPUESTA. Hubo pasajes de River en que jugó BIEN Y MUY BIEN, con altísimos rendimientos individuales y una densidad de funcionamiento a la medida del fin.

Hay que reconocer a este River Plate-revelación, que además incluyó a dos de los mejores delanteros del año: Gabriel de Souza y Agustín Acevedo.

Es revelación además, porque no figuraba en los planes de la lógica. En la suma de lo posible.

Antes de la temporada 2021, ¿alguién podía imaginar un River Plate vice campeón del año?: no.

¿Alguién podía imaginar un River proyectado a favor de un fútbol utilitario, práctico, a veces lujoso y eficaz?: no.

Para EL PUEBLO es el equipo revelación.

El fútbol tendría que reconocerlo. Ahora y ya.

Antes que la desmemoria acuda como tantas veces. Esa realidad de River fue algo más que una señal. Obró en pro de los soñadores de un fútbol que deleite y que no despilfarre argumentos. Cuando los argumentos se acumulan, es vía directa al se puede. Y más allá del descenso por obra de los promedios mal nacidos, River reflejó el se puede. Y pudo.

Y más allá del descenso por obra de los promedios mal nacidos, River reflejó el se puede.

Y pudo. Desde un aspecto no menor: su radiante, válida e inalterable convicción.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-