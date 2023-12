¡Qué cosa,Liverpool!

El «Negro» de la Cuchilla, con no pocos salteños que se enfundaron su camiseta. La historia podría recoger nombres tan salientes como queridos. No hay dudas que Liverpool genera una simpatía especial, por eso la nueva consagración hace a su tiempo fermental. El 2 a 0 sobre Deportivo Maldonado y la copa a este Campeón del Clausura. La tercera que Liverpool levanta en el año, después de la Supercopa y el Intermedio. El sábado con Peñarol en el Centenario. Pero entre semana es la última fecha. Los negriazules con tres puntos de ventaja sobre el equipo de Diego Aguirre. El empate de Peñarol ante Racing de Sayago, lo postergó en la Anual. Con Liverpool en definitiva, todo es posible. La historia reciente no lo desmiente,