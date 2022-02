Qué bomba, señores: River, fue el que más ganó; ¡casi 600 mil pesos!

Hay que rescatar la letra de ese himno guerrero, aludiendo a ««Qué Bomba señores. Qué bomba es River Plate… jugando la globa, siempre cortita y al pie».

Pero en este caso no queda otra que limitarse al aspecto económico, aunque definitivamente para la entidad del «Asilo» es una bomba real.Más allá del descenso del equipo en manos de Héctor Alejandro Torrens, entre doloroso e incomprensible, porque el equipo terminó jugando la liguilla, para River Plate el sabor dulce tiene que ver con la recompensa económica puntual. De acuerdo a los números oficiales, RIVER SURGE COMO EL CLUB QUE MÁS DINERO EMBOLSÓ. La situación se entiende, a partir de haber participado de todas las secuencias: Campeonato Apertura, play-off, liguilla por el descenso y liguilla por el título de Campeón Salteño. La suma a la cuenta de River Plate orilla los 600 mil pesos.Al fin de cuentas resultó una temporada especial, atípica, en función de la Comisión Técnica Mixta aportando una suma clave para contemplar el presupuesto de cada divisional y de la Liga Salteña en general. Por eso es que lejos de calibrarse algún déficit para los clubes, todos concluyeron con números a favor. Ninguno perdió y todos ganaron. Pero la Liga como también embolsó un dinero significativo, por concepto de derecho de pìso. En en este caso la cifra supera el millón de pesos, clave para estabilizar el funcionamiento general, en un año 2022 en que Salto no jugará el Campeonato del Interior. Por lo tanto, un dinero para «apretar» o en algún momento concederle determinado destino. Real es que la Liga al día de hoy, NO PADECE NINGUNA COMPLICACIÓN DE ÍNDOLE ECONÓMICA

.La notable respuesta del aficionado salteño a la hora de los definiciones. Ninguno de los clubes perdió y todos ganaron. La temporada en que los presupuestos de las divisionales fueron cubiertos, tras el aporte financiero de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. (Registro gráfico: Liga Salteña de Fútbol)