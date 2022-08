Pueblo Lavalleja, preocupa las carreras de motos y la falta de una ambulancia más

El problema con las ambulancias en el interior del departamento sigue preocupando a los vecinos de diferentes localidades, en especial a los que se les hace difícil un traslado a la ciudad por sus propios medios. A esto se suma, que en algunos lugares se han hecho habituales las «picadas» o carreras de motos, que muy seguido arrojan como resultado personas lesionadas, y de gravedad en algunos casos.

El tema es complejo y sin dudas requiere de la atención de diferentes actores. Por ejemplo en Pueblo Lavalleja, «hay jóvenes que preparan las motos para correr y se desafían entre ellos, las preparan hasta llevarlas a 200 (cilindradas) incluso y se deafían a correr en la Ruta 4 o hasta en la avenida principal del pueblo», dijo recientemente a EL PUEBLO Ruben Rodríguez, chofer de la ambulancia de aquella localidad.

Contó asimismo que hace unos días un accidente en estas carreras «fue muy grave; el muchacho accidentado quedó con cuatro coágulos en la cabeza».

UNA SOLA AMBULANCIA QUE NO DA ABASTO

Sucede que «la ambulancia que tenemos no da abasto -prosiguió Rodríguez-; es una sola, imagínense que cuando tenemos que hacer un traslado a la ciudad, en el pueblo no queda ambulancia, lo mismo cuando tenemos que ir con la ambulancia a Sequeira o Valentín…».

En el entendido que había alli dos ambulancias, este diario consultó al entrevistado sobre esa segunda unidad, a lo que respondió que «cuando se hizo recambio de ambulancia en Sequeira, Chamorro (apodo del Alcalde Antonio Tejeira) consiguó con autoridades del Gobierno Nacional para Lavalleja la ambulancia usada, ahí fue cuando tuvimos dos, pero de un día para el otro nos llevaron esa ambulancia y volvimos a quedar con una sola. Es decir, la ambulancia entró en el plan recambio en Pueblo Sequeira, Departamento de Artigas, Tejeira se enteró del recambio y ese día fue a la exhibición de la ambulancia nueva, ahí se entrevistó y tuvo una charla con las autoridades del Gobierno Nacional y pidió en ese momento la ambulancia usada para la policlinica de Colonia Lavalleja. En ese momento se la donan y le entregan la llave, y un chofer la traslada a la localidad de Lavalleja. El Alcalde hace los trámites correspondientes y se la donan a dicha policlinica de la localidad. Y después entre trámites y llamadas telefónicas se hace la entrega de la ambulancia a la Dra. Dorcas Rolón y a las autoridades de la RAP. La ambulancia empieza a hacer los traslados y un día se la llevan al taller, a Salto, para reparaciones y desde ese momento no vuelve más a Lavalleja, comunican a la doctora que la ambulancia no iba más porque estaban haciendo un proyecto que desconozco… El Alcalde se entera de dicho problema, llama a las autoridades de la Salud y le comunican que era por 15 días, pero ya hace más de mes y dicha ambulancia está en el taller, ya reparada porque los detalles eran mínimos…Y la verdad que la ambulancia hace mucha falta acá por ser una zona muy grande para atender».

Pero Rodríguez entiende que «no se puede culpar a los médicos rurales, porque a veces se los juzga injustamente, ellos hacen lo que pueden, los médicos a veces no tienen descanso por no tener relevo, y en cuanto a la ambulancia, como le digo, hay veces que no da abasto para poder cumplir con los traslados».

POLICÍA

Respecto a la problemática de las carreras de motos, dijo que el día del accidente grave en la Policía «había un funcionario solo y no había móvil; pero insisto que esto tiene que solucionarse de más arriba, no es culpa del funcionario policial; es así, hay veces que hay un policía solo en la seccional, que además a veces no cuenta con un móvil».

Sin embargo, desde el Comando de Jefatura de Policía de Salto se aclaró a EL PUEBLO que “eso no es así” y que “puede pasar solo en un caso muy puntual y excepcional, porque lo normal es que haya tres o cuatro funcionarios por turno, nunca menos de tres, y siempre con móvil disponible”. Dijeron los jerarcas que “un solo policía puede haber en algún momento puntual pero atendiendo la seccional, y es porque los otros dos o tres están en recorridas por ejemplo, pero están, están trabajando en el mismo turno”.

INSPECTORES DE TRÁNSITO DEJARON EL CARGO

Al seguir conversando sobre las “picadas” de motos, Rodríguez fue consultado sobre el trabajo de los Inspectores de Tránsito. Entonces explicó que «acá había dos inspectores de tránsito, pero la verdad es que no los respetaban y entonces dejaron sus cargos, y es entendible».

“La clave está -sostuvo finalmente- en trabajar para generar actividades para los jóvenes, por ejemplo cursos de formación que puedan hacer una vez que culminan el liceo; y por supuesto en trabajar para fortalecer las familias y los valores que se inculcan a estos jóvenes”.