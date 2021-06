Publican nuevas recomendaciones para evitar contagios en jardines de infantes

El Consejo Coordinador de la Educación para la Primera Infancia (que agrupa a todas las instituciones públicas y privadas que regulan o trabajan con niños de edad preescolar en los jardines de infantes) publicó un documento con nuevas recomendaciones para intentar evitar contagios de Covid-19 en todos los jardines de infantes del país. El documento, que tiene el aval del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU), reitera medidas ya adoptadas en los protocolos sanitarios para las clases presenciales, y agrega nuevas recomendaciones.

Entre estas última se destaca la necesidad de funcionar dentro de los jardines bajo el concepto de «burbuja», lo que implica evitar que distintos docentes y funcionarios circulen por las distintas aulas y, a su vez, concurran a distintos jardines, sean públicos o privados. Para ello se recomiendan las clases virtuales -dentro del jardín- en actividades complementarias como inglés o música, por ejemplo.

De esta manera el docente que da estas clases no concurre a distintas aulas y diferentes jardines, con lo que se reduce la circulación y se mantiene el concepto de «burbuja». Dice el documento: «Resulta imprescindible que cada centro considere la organización de sus propuestas en términos de burbujas, entendiendo por ello: la agrupación de las mismas personas en un tiempo y espacio compartido, considerando por ejemplo, los agrupamientos por sala, por clase, por salón». «Se deberá extremar las restricciones de circulación en el centros. Esto supone disminuir y evitar en la medida de lo posible, los intercambios y circulación entre las y los integrantes de diferentes burbujas (tanto niñas, niños, como adultos). En aquellos casos en que haya personas que por su rol (auxiliares, técnicos, psicólogos, psicomotricistas), deban circular por distintas burbujas, se recomienda extremar las medidas de seguridad sanitaria (lavado de manos, ventilación, mantenimiento de distancia física)», agrega el documento publicado el 31 de mayo.

«Por el momento y hasta nueva evaluación epidemiológica, deberá reducirse al mínimo la circulación por diferentes salas o centros de técnicos y docentes a cargo de talleres especiales (música, danza, educación física, etc), sugiriendo actividades a través de medios virtuales», especifica.

TRANSPORTE Y COMIDA

Entre las recomendaciones se hace hincapié en que no está habilitado el uso de transporte colectivo público para las salidas del jardín que requieran traslados. «Se recomienda organizar las mismas respetando la separación por grupo o nivel tal como se realiza dentro de la institución, manteniendo de ese modo la burbuja». En cuanto a la alimentación dentro de los jardines (desayuno, almuerzo o merienda, según corresponda) «será el adulto quien se encargue de servirlos, disminuyendo la manipulación, siguiendo las medidas sanitarias de prevención y cuidado correspondientes». «En todo momento se debe considerar que la ingesta de alimentos no es sólo una acción nutritiva sino que constituye un momento de encuentro que promueve el vínculo», dice el documento. «Se sugiere que las instancias de ingesta se realicen en espacios que permitan conservar la burbuja (salón de clases, salas). Por el momento, dadas la situación sanitaria actual, se recomienda la suspensión de celebraciones de cumpleaños, que supongan torta y soplado de velitas y circulación de las familias», agregan.