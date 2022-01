Psicología Contextual BDT Uruguay: nuevos caminos para lograr una buena calidad de vida mental, física y espiritual

Nicole Gelbert, Alan Berger, Marzio Bonino, Magdalena Zorrilla de San Martín, Cecilia Maiojas Schneider y Mónica Achard de David conforman el equipo de Terapia Dialéctica Conductualmente Abierta (DBT Uruguay). Cada uno de los profesionales han sido formados en la Universidad Católica del Uruguay y se encuentran instalados en diferentes puntos del país. Se dedican a terapias contextuales. Mónica Achard en conversación con EL PUEBLO explicó que la Psicología Contextual radica en que toda conducta tiene una función. “No es lo mismo si me siento en un rincón de mi oficinas donde trabajo con mucha gente porque quiero estar tranquila a que me siente en el mismo rincón porque en realidad tengo una fobia social y mucho miedo” – expuso. La página del equipo de Fb e Instagram es Contextual.dbt.uy

La Psicología Contextual es un término que deriva de la llamada Ciencia Contextual. Esta puede ser concebida como un gran árbol (Luciano, 2016). La psicología contextual es un término que deriva de la llamada Ciencia Contextual como un gran árbol. Al igual que un árbol necesita unas raíces que le permitan asentarse y crecer, una ciencia se sirve de la filosofía para dar sentido a la investigación y conocimiento derivado de la misma. En el caso del enfoque contextual, la filosofía a la base es el contextualismo funcional . Desde esta posición filosófica, se considera la conducta de las personas en su contexto y no de forma aislada o fraccionada. Para ello, se pone el foco en la función que cualquier evento llega a adquirir. Esto incluye la función que la propia conducta tiene para otras conductas y la función que genera por el significado o contexto general en el que se ubique. Además, no se busca sólo poder predecir el comportamiento, sino también influir en él. Dicho de otra forma, se pretende identificar los determinantes y efectos de la conducta para ser mucho más efectivos en la intervención que se requiera. “ Dicho de otra forma, se pretende identificar los determinantes y efectos de la conducta para ser mucho más efectivos en la intervención que se requiera. Vincularme con gente… esto es que las conductas tienen tienen funciones.¿Por qué menciono esto? Porque la Psicología contextual parte del hecho de que la conducta de las personas va cambiando acorde al contexto, a las situaciones que se van dando en el entorno en su vida además de que el temperamento y lo genético siempre está allí. Muchas veces adoptamos conductas de la infancia y adolescencia de acuerdo al contexto que fuimos experimentando y que en su momento fueron útiles para sobrevivir, para llevar adelante nuestra vida lo mejor posible. Luego a medida que crecemos y en la adultez nuestro contexto va cambiando pero la mente está cómoda con lo que ya conoce y seguimos teniendo las mismas conductas. No generan problemas y no nos permiten vivir acorde a nuestros valores, de eso se trata la Psicología Contextual. Tratamos de ayudar a la persona a definir cuáles son sus valores propios que son únicos para cada ser humano para que peste pueda encontrar metas que surjan a partir de esos valores. La idea es ayudar a la personas a que definan sus valores propios que no tienen por qué coincidir con los del terapeuta… qué define a partir de sus valores… cuáles son sus metas en ese momento de su vida. Las metas pueden variar pero los valores se mantienen. Es bueno encontrar o re entrenar habilidades a fin de tener conductas más funcionales. Los valores que se fueron formando a lo largo de la infancia y adolescencia temprana permanecen a menos que pase algo drástico en la vida que provoque una especie de cambio de perspectiva,. Un accidente, riesgo de vida, etcétera.

A su vez incluye el aprende a tolerar cierto malestar, pues es parte de la vida y sin él no hay crecimiento. Todas las emociones son válidas, son parte de la vida y es bueno aprender a llevarlas con menos intensidad”.

¿Cómo es el proceso de terapia?

En el proceso de terapia comenzamos teniendo una entrevista inicial con la persona. A veces la entrevista la hacemos con dos terapeutas, a veces con una para ayudar a las persona con sus conductas problemáticas y visibilizar cuáles son sus metas, valores y entender lo que le está sucediendo. Ver el tipo de terapia que estaría precisando. Habitualmente las terapias no duran añares; pueden llevar meses o un año o dos. El proceso depende del tipo de terapia. En el caso de DBT está el nivel uno y nivel dos. En el nivel uno se aborda el caos conductual que sería el ayudar a la persona a superar las conductas problema que en el momento alivian al malestar, como por ejemplo el consumo de drogas o intentos de autoeliminación, etcétera. En el momento alivian pero al mediano o largo plazo van en contra de la vida que quiere vivir.

En el nivel dos se aborda el stress post traumático, se orienta a conductas que no son de tanto riesgo sino a la definición de metas, valores, hacer una especie de plan de acción a grandes rasgos. Poder definir logros que la persona quiera alcanzar. En los talleres de habilidades se enseñan estrategias que las personas las puedan ir integrando a su vida personal. Cada terapia contextual tiene su programa, sus lineamientos distintos a seguir. Cuando la persona ha logrado reacomodar las conductas en las cuales estaba en déficit es el momento en que la terapia finalice. Tanto la Terapia Dialéctica Conductual (DBT), la Terapia Dialéctica Conductual Radicalmente Abierta (RO DBT), Activación Conductual (AC), Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Terapia Analítica Funcional (FAP), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) tienen cada una su propia dinámica y camino a seguir, ya que se abordan dificultades muy distintas. Todas las emociones son buenas, positivas. Fueron creadas evolutivamente con la especie para poder sobrevivir.

En el proceso de terapia comenzamos teniendo una entrevista inicial con la persona. A veces la entrevista la hacemos con dos terapeutas, a veces con una para ayudar a las persona con sus conductas problemáticas y visibilizar cuáles son sus metas, valores y entender lo que le está sucediendo. Ver el tipo de terapia que estaría precisando. Habitualmente las terapias no duran añares; pueden llevar meses o un año o dos. El proceso depende del tipo de terapia. En el caso de DBT está el nivel uno y nivel dos. En el nivel uno se aborda el caos conductual que sería el ayudar a la persona a superar las conductas problema que en el momento alivian al malestar, como por ejemplo el consumo de drogas o intentos de autoeliminación, etcétera. En el momento alivian pero al mediano o largo plazo van en contra de la vida que quiere vivir. En el nivel dos se aborda el stress post traumático, se orienta a conductas que no son de tanto riesgo sino a la definición de metas, valores, hacer una especie de plan de acción a grandes rasgos. Poder definir logros que la persona quiera alcanzar. En los talleres de habilidades se enseñan estrategias que las personas las puedan ir integrando a su vida personal. Cada terapia contextual tiene su programa, sus lineamientos distintos a seguir. Cuando la persona ha logrado reacomodar las conductas en las cuales estaba en déficit es el momento en que la terapia finalice. Tanto la Terapia Dialéctica Conductual (DBT), la Terapia Dialéctica Conductual Radicalmente Abierta (RO DBT), Activación Conductual (AC), Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Terapia Analítica Funcional (FAP), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) tienen cada una su propia dinámica y camino a seguir, ya que se abordan dificultades muy distintas. Todas las emociones son buenas, positivas. Fueron creadas evolutivamente con la especie para poder sobrevivir. ¿Cómo es el abordaje de la salud mental vinculada a la pandemia?

“Tiene que ver con el trabajo de aceptación radical. Se trata de quitar los juicios de valor y ver qué es lo mejor que podemos hacer. No negamos el problema sino buscar las mejores posibilidades de afrontar la situación. La evidencia está que existe la pandemia, no me gusta pero debo buscar la forma de estar mejor y no perder los vínculos con los demás”.