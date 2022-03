Prudencia y respeto a las normas, deben regir el tránsito

El articulo 7 de la Ley de Tránsito establece el Principio de Seguridad Vial, señalando que:

“Los usuarios de las vías de tránsito deben abstenerse de todo acto que pueda constituir un peligro o un obstáculo para la circulación, poner en peligro a personas o, causar daños a bienes públicos o privados”. Nos gustaría saber qué opina la UNASEV en relación a este hecho que hemos denunciado hasta el

cansancio.

Por las dudas les informamos que aquí puede encontrarse con todo tipo de infracciones, desde motos sin luces, hasta circulación por las banquinas, adelantamientos por la derecha y circulación de motos sin chalecos o cintas reflectivas.

No se puede alegar ignorancia del tema, porque seguramente que alguna vez han circulado por el tramo de ruta 3 hasta Termas del Daymán, o de la ex ruta 3 hasta Parque del Lago.

La UNASEV tan rigurosa para otras infracciones parece no haberse enterado de las condiciones en que se desarrolla el tránsito. Además que sepamos nunca o casi nunca se establecen las verdaderas causas de los accidentes, porque de hacerlo seguramente comprobaríamos omisiones e irresponsabilidades que tienen responsables directos.

Que sepamos la exigencia de alcohol cero en sangre, que tantas polémicas ha desatado, es sólo un elemento más, si el tránsito urbano y el carretero se desarrollara respetando las demás normas, entendemos que el haber tomado un trago o un vaso de una bebida que contenga alcohol, no debe causar demasiados problemas. Estamos de acuerdo con la medida, teniendo en cuenta que el consumo de alcohol frecuentemente es aditivo y por lo tanto difícilmente quien está acostumbrado a beber se limite a un consumo mínimo.

No es cuestión se sacar el pie del lazo, porque felizmente vemos que la enorme mayoría de los conductores en la zona demuestran prudencia y evitan situaciones de riesgo.

Lamentablemente no son todos y seguimos viendo excepciones. Nos preguntamos en qué momento se retira la licencia de conducir o ¿es que nadie comete infracciones pasibles de esta sanción?

Estamos cansados de que se “informe”, que un vehículo cambió de senda o su conductor perdió el dominio por “causas que se tratan de establecer” (¿alguien se enteró si fueron establecidas?

Conseguir testigos es difícil y llegar a los responsables más aún. En definitiva por este camino jamás podremos aspirar a otra cosa.

A esto ya lo leímos. Tiene razón, pero insistiremos hasta ver que se lo aplique.

A.R.D.