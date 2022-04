Proyectos y construcciones en nuestra ciudad

Salto crece, basta recorrer la zona norte, sur y este de la ciudad para observar que lugares que antes parecían tan lejanos ahora están unidos por construcciones habitacionales.

Viviendas, complejos habitacionales se han desarrollado de tal manera que por ejemplo en la zona centro no hay terrenos para la construcción, salvo casa que se reciclan y se convierten en edificios o apartamentos monoambientes para estudiantes o personas solas.

“Altos de Fátima”: un emprendimiento pensado para estudiantes universitarios y profesionales jóvenes

El edificio se llama “Altos de Fátima”, se lleva concretado en este momento un 75 % de su construcción y está ubicado en calle Morquio 490, esquina Vilardebó. El nombre refiere a la Capilal Nuestra Señora de Fátima, que está allí, a unos pocos pasos, donde también se encuentra la imagen del Padre Pío. Son varias las empresas participantes en el proyecto: Castro y Meirelles (como agente inmobiliario) está a cargo de la comercialización, la construcción está a cargo de Peirano, pero además participa en el trabajo (como desarrolladora) la empresa argentina Florval S.A y como fiduciario Spaniard`s Bay-Real State Advisore.

EL PUEBLO dialogó con varios de los participantes, quienes fueron aportando la información necesaria para saber de qué se trata este ambicioso proyecto, que llega para acrecentar un eje fundamental de la tan mentada “Salto, Ciudad Universitaria”, como es el sector inmobiliario, específicamente el de alquiler de alojamiento para estudiantes.

PARA LA DEMANDA UNIVERSITARIA

El proyecto está compuesto por dúplex de tres (3) dormitorios, unidades de dos (2) dormitorios y de u (1) dormitorio. Es un desarrollo inmobiliario pen-sado para la demanda universitaria. “Desarollado bajo el régimen de vivienda promovida en la ciudad de Salto, diseñado para el público universitario y profesionales jóvenes”.

Sobre un terreno de 3.390 m2, se ubica a pocas cuadras de las pincipales universidades, y “se posiciona como una opción de vivienda innovadora”, dicen sus principales.

DOS EDIFICIOS

Altos de Fátima está formado por dos edificios paralelos entre sí, enmarcando el espacio verde central, que contiene la vida social del conjunto y el acceso a las cuatro circulaciones verticales que unen los diferentes niveles. Cabe agregar que ofrece acceso a espacios comunes y verdes, mantiene una filosofía económica sustentable, esto significa: bajo nivel de gastos comunes, precalentamiento solar para reducir costo energético y oferta de departamentos amoblados y/o preequipados (con cocina, termotanques, aire acondicionado, etc.).

VIVIENDAS PROMOVIDAS POR LEY

Un dato para nada menor al que apuntaron nuestros informantes, es el que esta construcción se enmarca en el “Régimen de Viviendas Promovidas”, establecido en la Ley N° 18. 795. En ese sentido, es bueno saber cuáles son los beneficios impositivos de este régimen. Exoneraciones impositivas a los inversores de proyectos promovidos:

Exoneración del Impuesto a la Renta (IRAE/IRPF) en la primera venta.

Devolución del IVA en la construcción y

exoneración del mismo en la primera venta y en la importación de materiales.

Exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP) por las obras en construcción.

Exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la primera venta. Vale agregar por otra parte, que este régimen también extiende las exoneraciones durante diez (10) años para inversores que adquieran VIS de proyectos promovidos y que las dediquen a arrendamiento. Esto implica:

Exoneración del Impuesto a la Renta (IRAE/IRPF/IRNR) del 100 % de la renta cuando el arrendamieto se efectúe a través del fondo de Garantía de Alquileres del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o del 40 % de la renta generada por otros arrendamientos.

Exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP), siempre que se encuentren arrenda-das al menos seis (6) meses en cada ejercicio.

PROMOVER EL DEPARTAMENTO DE SALTO Los impulsores de este emprendimiento, también pusieron a disposición de EL PUEBLO el material de difusión con el que vienen captando interesados. En una parte del mismo, se destaca esta descripción de nuestro departamento: “Salto (UY). Ubicada en el noroeste de Uruguay, a orillas del Río Uruguay, que limita con Argentina y enfrente a Concordia, Salto cuenta con aproximadamente 112.000 habitantes. Sus principales actividades son el turismo, la producción frutihortícola, y la generación de energía hidroeléctrica”.

Rincón Olarreaga: un edificio que “agrega valor al centro de la ciudad” y “fortalece el desarrollo económico de la zona”

A buen ritmo avanza la construcción del “Rincón Olarreaga”, un moderno edificio con locales comerciales y escritorios, ubicado en la esquina sureste de Uruguay y Rincón. EL PUEBLO conversó con Alejandro Machiavello (constructor), José Enrique Santurio (arquitecto), Juan Lucas Bartaburu (licenciado en ciencias de la comunicación) y Juan Pablo Bartaburu (arquitecto), quienes conforman la empresa Ipati, a cuyo cargo está el emprendimiento.

“Ipati es una empresa cuyos principales somos Alejandro (Machiavello) y yo”, comenzó diciendo Juan Pablo Bartaburu, para explicar seguidamente que “nos dedicamos básicamente a hacer inversión in-mobiliaria”. Dijo además que “hemos hecho ya varios emprendimientos y ahora estamos haciendo concretamente uno en calle Uruguay y Rincón, llamado Rincón Olarreaga, que consiste en el rescate de un edificio con una morfología y con valores patrimoniales muy importantes, y construyendo un centro que va a tener locales comerciales, oficinas, escritorios…”. Al describir el proyecto, informó que “son tres niveles, con patio central, con escalera, ascensor, y estamos en plena obra. La idea es, en principio terminar más o menos a fin de este año. El proyecto lo empezamos hace un año y la obra empezó en octubre. Son 32 unidades de propiedad en total; son 6 locales en plata baja con acceso directo desde la calle, y el resto son estudios, consultorios, escritorios”.

MUY BUENA ACEPTACIÓN EN LA GENTE

Asimismo, los profesionales se mostraron muy satisfechos con la respuesta que desde ya están teniendo del público. Incluso “ya tenemos todos vendidos los locales comercia-les, que son los que están en planta baja con entrada di-recta desde la calle. Además tenemos un buen porcentaje de ventas también de los estudios, de los escritorios. Ahora estamos precisamente más concentrados en la venta de los estudios y escritorios”. “Al menos en este formato, que es diferente, claramente hubo una buena aceptación de la gen-te”, indicaron. Agregó Bartaburu que “la idea nuestra también a la brevedad, en un par de meses por ejemplo, es salir a alquilar, es decir ya poner en alquiler los locales para que los inquilinos puedan hacer la previsión de sus tiempos de instalación, etc.”.

EL NOMBRE

El apellido Olarreaga es casi un símbolo de Salto y más aún de esa zona de la ciudad. Consultados sobre el porqué del nombre Rincón Olarreaga, dijo Juan Pablo: “Ese terreno era parte de las prioridades de la familia Olarreaga, de hecho la casa que está en Uruguay 1020 (contigua al flamante edificio) era la casa de Narciso Olarreaga. Y Rincón porque está en calle Rincón. Entonces el nombre también busca un poco el rescate de la memoria, ya que vamos a mantener la morfología y la fachada del edificio, está bueno rescatar la historia y a eso apunta el nombre”.

El licenciado Bartaburo además invitó a la población a visitar la página ipati.uy, donde se puede acceder a toda la información de forma detallada, además de observar planos, fotos y videos.

CONSTRUYENDO SUEÑOS

Ya son varios los edificios que ha llevado adelante esta empresa en nuestra ciudad, entre otros: el edificio García Lorca (zona de la Piedra Alta), el edificio Cervantes (San Martín y Cervantes), el edificio Horacio Quiroga (sobre Avda. Catalina Harriague de Castaños) y más recientemente el de Diego Lamas y República Italiana (en el Cerro).

“IPATI ha construido sueños, hemos sido parte de tu día a día…Pero queremos ir más allá, y apostamos a tus pro- yectos, por eso lanzamos Ipati Business, la línea de in-muebles comerciales de IPATI, y lo hacemos con Rincón Olarreaga”, comentaron los entrevistados, y añadieron: “Este nuevo proyecto, es un rincón comercial ubicado en pleno centro de la ciudad de Salto, a pocos metros de las principales referencias comerciales, sociales e institucionales. Con locales comerciales de primer nivel, y estudios para profesionales con las mejores comodidades del mercado. El proyecto agrega valor al centro de la ciudad, teniendo la oportunidad de invertir en el desarrollo eco- nómico de la zona. Amplios espacios, servicios de primer nivel, independencia de locales y escritorios, y más de sesenta metros cuadrados de vidriera comercial en una de las esquinas más transitadas de la ciudad”.

Federico Chapuis, Arquitecto

Estudio “Chapuis – De Souza – Carbone Arquitectos” avanza en la ciudad y en otros departamentos con varios proyectos

Comenzaron las obras de un nuevo edificio en calle 18 de Julio y Artigas, llevado a cabo por el Estudio “Chapuis – De Souza – Carbone Arquitectos”, que es patrocinado por inversores salteños. Se trata del “Edificio 18 de Julio” (ex Edificio Bicentenario), además de otros proyectos en los que se viene trabajando y de los que habla el Arquitecto Federico Chapuis con EL PUEBLO.

– Aprovechemos para presentarlos.

– Somos un Estudio de Arquitectos, somos “Chapuis – De Souza – Carbone Arquitectos”, somos tres arquitectos que tenemos además la particularidad de tener nuestra propia empresa constructora. Hace un par de años hicimos un par de edificios, los dos que están subiendo el repecho de calle Rivera pasando la Universidad de la República. Después tenemos por calle Invernizzi antes de llegar a calle Agraciada. Nosotros somos los proyectistas y constructores del edificio. Hay un grupo inversor que va rotando. En el caso particular de 18 de Julio y Artigas son inversores salteños, eso hay que destacarlo, al igual que los otros edificios, es toda gente salteña que nos ha venido acompañando en los distintos emprendimientos. Somos parte del equipo de proyecto y construcción, no de la parte inversora.

– ¿Cuáles son las características del proyecto de edificio que están trabajando en 18 de Julio y Artigas?

– Particularmente este edificio es un desafío bastante importante porque tiene tres niveles de estacionamiento, tiene un sector de locales comerciales que da a calle Artigas, y luego son catorce niveles más de apartamentos sumado a un nivel de barbacoa en el último piso. En total son dieciocho niveles con una altura total de cincuenta metros. En total serán cuarenta y un apartamentos y ya tenemos el cien por ciento comercializado y vendido.

Debe ser el edificio más alto, si no es el más alto andará ahí cerquita, no solo por la cantidad de niveles, sino que está en un punto alto de Salto. Por lo tanto, creo que será un punto singular que estará en la ciudad. La altura es la misma que tenía el proyecto anterior, el famoso y recordado Edificio Bicentenario, pero el proyecto es distinto.

– ¿Cuánta mano de obra generará este proyecto en particular?

– Andará en torno de los 3.500 a cinco mil jornales, son dos años de obra en torno de 35 o 40 a 70 personas en el pico de la obra entre subcontratos y demás. Son una cantidad importante de jornales.

– ¿Tienen otros proyectos por delante?

– Estamos en un pasito anterior, en el Edificio Torre del Círculo, en la esquina del estacionamiento de Círculo Sportivo. Construimos bajo la modalidad de fideicomiso, del que hace quince días se firmó, por lo tanto, además de unos trámites en la Agencia Nacional de Vivienda pensamos que en tres o cuatro meses tendríamos que estar arrancando por ese edificio también, que será de cinco pisos y treinta apartamentos. Esto en lo inmediato. El Edificio 18 de Julio estamos en la etapa de limpieza, reparación de medianera con el Poder Judicial, y ahora después de la licencia comenzamos con lo fuerte.

Después tenemos otros dos proyectos, uno en torno de la Plaza Flores y algún otro proyecto que estamos ya haciendo los trámites necesarios con la Intendencia, con un estudio de viabilidad con Ordenamiento Territorial, luego pasará a Jurídica, hay buena voluntad de sacar estos proyectos adelante, pero llevan su tiempito. También estamos haciendo ahora dos edificios en Paysandú, dos en Montevideo, estamos por arrancar en Colonia y alguna otra cosa en la que andamos todavía en las vueltas. Estas inversiones siempre son bienvenidas porque hay una especie de ansiedad por el rubro de la construcción porque impacta en la economía no solo de quienes trabajan sino de todo lo que se genera alrededor.

Somos salteños, la mano de obra es salteña, inclusive un edificio que estamos haciendo en Paysandú parte de ellos también son salteños. Es una barra grande que hace ya un tiempo importante que nos están acompañando y que venimos en una muy buena relación, y pensamos seguir por acá porque hay que mover un poco la cosa. Por otro lado, no tenemos más que palabras de agradecimiento para quienes nos han acompañado en el correr de estos años, siempre gente de Salto que nos ha dado para adelante.

El valor del sistema cooperativo para lograr el techo propio: habla el Escribano Héctor Borreli

El Escribano Héctor Borreli (75) decano de escribamos en actividad en nuestro departamento compartió con EL PUEBLO sus conocimientos acerca de la creación de las cooperativas de vivienda y clarificando los conceptos que hacen al sistema cooperativo. “Nace en Inglaterra como un movimiento en defensa del obrero frente al capitalismo. Recién en el siglo XIX nuestro sistema logra tener un marco legal con ley 18407 dándole una legislación completa en el año 2008. Lo cierto es que había muchas disposiciones aisladas y con esta ley fue unificado todo el sistema.

En las cooperativas de ayuda mutua, se tienen como principios la responsabilidad a la democracia la igualdad la equidad y la solidaridad. Los miembros creen en los valores éticos de honestidad transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Todos esos valores debemos manejarlos con mucha responsabilidad y para qué al fundar una Cooperativa de vivienda la gente piense en el conjunto y deje de pensar en sí mismo. Ello es uno de los requerimientos básicos que todo el equipo técnico debe transmitir a los integrantes a los socios, a las familias, a los núcleos habitacionales. Es necesario tener presente esos elementos para que el sistema funcione y que podamos lograr el objetivo”.

Cuando hablamos de Cooperativa, no podemos seguir pensando siempre nosotros. “A modo de ejemplo… si a una familia se le entrega $80000 para que haga vivienda, le lleva de seis a siete años pero mediante el sistema cooperativo que el estado uruguayo le entrega el dinero en la proporción de la necesidad de la familia. Esa construcción que empieza hacer la cooperativa si son 20 le dan 24 meses, si son 15 le dan 18 meses si son 39 le dan más años de acuerdo a la cantidad que tengan que construir –

Pero eso se logra si la gente se concientiza a cada uno de los elementos más importantes. La asistencia social la trabajadora social es la conciencia de que tienen que tener cada cooperativista . Todo tiene que estar muy bien administrado; por ello la agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda desde hace años vienen pregonando que nosotros le demos importancia a las comisiones directivas en los eventos que organizan. Aparentemente son eventos de poco monto económico pero van disciplinando…preparándose …se van acomodando el cuerpo para poder saber qué es lo que se le viene como empresa constructora.

Son organizaciones voluntarias abiertas a todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades. No hay discriminación en el grupo. No hay ninguna discriminación por género ni raza ni clase social posición política o religiosa no es de ninguna manera… allí somos todos iguales. Cada socio es un voto todos deben tener la oportunidad de hablar en la asamblea como un elemento más.

Muchos no hablan por timidez, pero es necesario que cada uno se manifieste. La asamblea es el elemento más democrático que tiene una cooperativa; es el control democrático de los están controlados. Las autoridades son la comisión directiva y la comisión fiscal comisión de fomento, comisión de difusión del cooperativismo que la ley pide que se difunda por lo menos una vez al año.

Cada cooperativa debería tener alguna experiencia en una escuela o en cualquier otro centro educativo, pues la ley prevé que la materia Cooperativismo.

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus miembros Por supuesto que tienen que tener personería jurídica. Comienza con con una asamblea donde los miembros eligen un nombre… se eligen las autoridades se labra una una acta donde se aprueba el nombre, la autoridad de los fundadores y después se aprueba un estatuto de renta.

Hoy en nuestro departamento existe un desarrollo importantísimo de cooperativas. Hay muchas escrituras que se vienen haciendo durante el 2020 2021 y 2022. Se están programando en la actualidad unas cuantas cooperativas, asignadas para el segundo semestre de este año.

Este mes va a haber más de tres cooperativas firmando una hipoteca para recibir el préstamo del Estado. Este sistema hoy en Salto funciona en distintos barrios de la ciudad y se ve la posibilidad de la cantidad de gente

que hoy pueden acceder a una cooperativa de vivienda”.

– ¿Cómo es el proceso de construcción de la cooperativa’

“Yo tengo muy pocos años de ejercicio con la nueva ley; con la anterior no participé prácticamente tengo 75 años y recuerdo que a veces este lo comentario eran que se demora bastante con respecto a la a la finalización Me parece que esté la nueva ley sino a darle un marco de firmeza al sistema cooperativo en todo el sistema operativo el aumento hecho de adelante parece que esté se agilizaron y se pudieron visualizar todos los los plazos y la entrega de los distintos proyectos que se elaboran los efectos de la aprobación del proyecto definitivo”.

– ¿Cuáles son los beneficios de integrarse a una cooperativa?

“El beneficio es múltiple este lo usan mucho los arquitectos. El sistema está muy bien estudiado Está bien instrumentado; hay que dar los pasos en los términos legales que los términos de lo marca la agencia Nacional de Vivienda .Entonces la persona que se involucra sabe que en dos años tiene su casa propia. Hoy es muy notable la cantidad de jóvenes los que toman esta opción.

Si la persona queda sin empleo, se subsidia la cuota y el día que vuelva a tener este trabajo empieza de nuevo; todo lo anterior no tiene que pagarlo o sea que el estado este beneficia al socio lo protege al socio que no tiene ingresos.

Siempre les digo a todos que digo es una una cosa que tenemos que aprovechar esa situación que nos permite la ley del subsidio a la cuota del núcleo habitacional evidentemente este nadie quiere quedar sin empleo pero es que es una posibilidad de que por equis motivos la persona que queda sin empleo y no pierde nunca la vivienda. e

Tiene que ser una vivienda que perdure en el tiempo para sus hijos para su nietos y así sucesivamente ;una vivienda con mucha solidez y mucho estudio Cada cooperativa cuenta con un instituto técnico responsable que está compuesto por arquitectos, asistentes sociales, contadores, escribanos.

-Una reflexión final..

El sistema cooperativo hay que protegerlo; trabajar juntos y es fundamental la paciencia que hay que tener en estos casos, es como un árbol con raíces muy profundas y amargas pero que da frutos dulces. Hay que tener esperanza, fe y poner mucho empeño. Uno advierte que el sistema va creciendo y va tomando cada vez más impulso porque no hay fracaso;

La agencia Nacional de Vivienda otorga seis meses gratis para no pagar y cuando la persona paga, lo hace para ella y eso es muy valorado. El proceso de pago es largo pero se termina de pagar; hoy como uno ve a los jóvenes que en pocos años tienen su casa yo pueden disfrutarla mucho antes; siempre insto a que tengan esperanza”.

Téc. Univ. Gustavo Chiriff, Secretario General de la IdS

Se han presentado varios proyectos privados y cooperativos

Tratando de conocer la situación en la que se encuentra el promocionado proyecto “El Milagro” del grupo La Tahona, EL PUEBLO dialogó con el Técnico Universitario Gustavo Chiriff, Secretario General de la Intendencia de Salto, quien explicó que aún se está a la espera de la presentación de un proyecto ejecutivo por parte del grupo inversor, por lo que se considera que en este momento “El Milagro” se encuentra en lo que Chiriff define como de “stand by”, es decir, en espera. Además, agregó detalles de otros proyectos que están a estudio de la comuna que generaría viviendas y barrios residenciales, no privados, para personas con mayor poder adquisitivo. Otro de los aspectos en materia de vivienda en la que la Intendencia de Salto viene trabajando en el extremo Este de la ciudad está relacionado al sistema cooperativo.

EL MILAGRO

“El proyecto El Milagro –comenzó diciendo Chiriff- que presentó La Tahona está igual que hace un año y pico atrás, es decir, ellos no presentaron un proyecto ejecutivo que nos muestren qué es lo que quieren hacer. Nosotros venimos en conversaciones con ellos en cuanto a la necesidad de establecer un cronograma de trabajo y que el proyecto también tenga un cronograma de inversión, sobre todo protegiendo alguna especulación financiera que pueda haber, que se vaya haciendo por etapa, y a medida que se vaya haciendo por etapa se irá recategorizando el suelo. Pero no tenemos absolutamente nada, por lo tanto, ese proyecto de El Milagro hoy está en stand by”.

OTROS PROYECTOS

“Pero después –continuó-, hay otros proyectos al norte de la ciudad, en la zona de la avenida Garibaldi, la zona de Apolón, más contra la Costanera también, que son proyectos que según nuestros técnicos de ordenamiento territorial no exigirían una recategorización del suelo sino una autorización explícita de la Intendencia”.

“Son proyectos inmobiliarios de distinta índole, proyectos que apuntan hacia una clase media en cuanto a vivienda, y otros proyectos que tienen una característica de barrio residencial, no privado, que apunta a otro tipo de poder adquisitivo”.

“Dentro de esos proyectos que se presentaron, hay dos que se están evaluando, hay otros que tienen una iniciativa a los que le pedimos que presentaran el anteproyecto por lo menos para que nuestros técnicos analicen la viabilidad del mismo en cuanto a lo que pretendan construir. Esto es cuanto tenemos hoy sobre este tipo de iniciativa de privados en proyectos”.

PROYECTOS COOPERATIVOS

“Luego, estamos trabajando el desarrollo del sistema cooperativo en el extremo Este de la ciudad. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los proyectos de El Volcán, y otro que tiene el mismo empresario, algunos frente a la cárcel, donde hay toda una iniciativa de loteo para hacer cooperativas y casas individuales”.

“Por otro lado, está la iniciativa de la Intendencia que ya dio en comodato a cooperativas algunos terrenos que están alrededor del último PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios) por la avenida Manuel Oribe en la zona de la ex chacra municipal. En este momento esas cooperativas están tramitando los créditos necesarios para poder construir, porque no es que se da el predio individualmente, sino que se le está dando a cooperativas a los efectos de que éstas vean cuál será el método de construcción, si es a través de auto construcción, si es a través de préstamos o cada cooperativista hará su propia vivienda, obviamente que con los planos necesarios y autorizados por la Intendencia, según el tipo de vivienda”.

“Así que estamos en esto en lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria en el departamento de Salto desde la visión de la comuna”, concluyó Chiriff.

Nelly Rodríguez, Directora de Vivienda y Habitat de la IdS

¿Cuáles son los lineamientos de la Dirección de Vivienda de la Intendencia?

La Directora de Vivienda y Habitat de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez, responde a EL PUEBLO sobre cuáles son los principales lineamientos y objetivos en los que se viene trabajando en el área que dirige.

– ¿Cuáles son los principales objetivos o lineamientos que trabajan en su Dirección?

– La Dirección de Vivienda tiene tres ejes fundamentales para trabajar, que es el tema de asentamientos, vivienda específicamente y las cooperativas. En cuanto a los asentamientos, si bien la Intendencia está un poco de manos atadas en el proceso de ayuda, porque si no se tomaría como que la Intendencia los fomenta, la Intendencia igualmente colabora con la apertura de calles. Estuvimos el viernes pasado visitando junto al Intendente y el equipo de gobierno las mejoras que pueda hacer la Intendencia, como fue canalizar un arroyo, establecer un puente que una al Barrio Quiroga con La Esperanza.

Desde la Dirección junto a otras áreas como Gestión Ambiental, la Oficina de Socorrismo que lleva adelante Julio Texeira, estamos también en un proyecto que llamamos Generando Ciudadanía, donde vamos a trabajar en los asentamientos, pero también en la ruralidad junto a los vecinos que allí viven sobre los derechos, las obligaciones que tienen, como convivir, porque en esos barrios a veces se hace muy difícil por la limpieza y la tenencia responsable de mascotas. Estamos embarcados en ese proyecto que nos gusta porque nos gusta trabajar con la gente. Y como nuestra Dirección es Vivienda y Habitat, lo enmarcamos también dentro de cuidar y mejorar nuestro Habitat, contribuyendo a que las familias tomen conciencia.

Con el tema cooperativas, es con lo que más estamos trabajando, porque ya tenemos al día de hoy 29 cooperativas con personería jurídica que están a la espera de su terreno. Estas cooperativas van a estar ubicadas en el nuevo barrio que se encuentra en el extremo Este, al costado de la zona de Barrio Uruguay, será un barrio nuevo totalmente de cooperativas. Justamente hoy (jueves) tuvimos un taller de construcción con las cooperativas que van a asentarse allá para construir su vivienda. Muchas son de autoayuda, otras son por el Ministerio de Vivienda al que pidieron el préstamo. Nuestra responsabilidad como Dirección es acompañarlos también, y como en algunos casos se trata de auto construcción, tenemos un equipo técnico de trabajadoras sociales, constructor, arquitecta, psicóloga, que acompañan a las familias hasta que tengan su vivienda. En la parte de la construcción, desde mostrarles los planos que son específicos para ese barrio, hacer los sorteos de dónde va a estar ubicada cada familia, obviamente el trabajo social que no podemos descuidar está también con cada una de ellas, sumado a todo el acompañamiento de construcción. Como siempre les digo, no saldrán siendo arquitectos o constructores, pero sí tener las nociones básicas desde cómo hacer un cimiento, levantar una pared, colocar una puerta.

Viviendas, específicamente la Intendencia no tiene pensado construir porque no tiene un presupuesto para eso. siempre estamos a la espera de las respuestas del Ministerio de Vivienda que en su momento se comprometió en colaborar con canastas de materiales como se hacía antes para así poder ayudar a más familias, pero seguimos a la espera. A veces no es solo construir una vivienda desde cero, sino que estamos en lo que llamamos mitigación, que trata de hacer un baño, una pieza más, mejorar la situación en la que están viviendo. Son muchos los desafíos, en los que estamos embarcados con mucha responsabilidad en cada uno de ellos.

– Por lo general, las cooperativas reclaman de la Intendencia el terreno, ¿la Intendencia cuenta con una cartera de tierras para ese fin?

– Sí, claro. Cuando nos presentan la personería jurídica, que como dije, ya hay 29 prontas como para recibir esa tierra, estamos en lo que será el extremo Este, que justo esta semana comenzaron las tareas de remoción de los árboles. Es una carpeta de tierra donde había árboles y el Intendente pensó en la gente, porque la necesidad de vivienda es crónica, de nunca acabar. Como siempre digo, los gurises crecen, arman sus propias familias y ya quieren su vivienda propia, entonces la demanda es muy grande, y no es de ahora, tiene muchos años. Por eso, la Intendencia tiene una carpeta de tierras prevista para estas cooperativas, pero como todo recurso, es finito, o sea, se termina. Entonces vamos analizando qué cantidad de cooperativas podemos admitir. De todas maneras, el tema ya está previsto para estas cooperativas que están trabajando en el extremo Este, donde el Departamento de Obras generará los manzaneros, abrirá las calles, y en la medida que se esté poniendo a punto la tierra, se seguirá entregando.

También, debemos manejar las ansiedades, porque ya hay 29 cooperativas y todos los días te preguntan, ¿para cuándo? Pero hay cosas que no dependen de uno, sino que también se trata de un proceso. Es importante recordar que la Intendencia no hace cooperativas, y cuando se presentan al Departamento de Vivienda ya llegan con su personería jurídica, lo que nosotros hacemos es hacer el expediente solicitando el terreno que ellos nos piden. Así que acompañamos, hemos participado de muchas reuniones de cooperativas en los diferentes lugares de la ciudad. O sea, que las puertas están abiertas.