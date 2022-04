Dicho proyecto tiene como fin de incorporar al Código Penal a quienes a través del uso de cualquier medio digital incurra en ridiculizaciones, amenazas, chantajes, discriminaciones, difamaciones y/o injurias hacia otra persona física o jurídica y/o instituciones públicas o privadas. ?Comuni

PROYECTO DE LEY

Artículo único : Incorpórese al Código Penal, Libro 111- Título 1- DE LAS FALTAS, el siguiente Capítulo VIII- De las Faltas Violencia Digital, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 370: Será castigado con pena de 1 (uno) a 3 (tres) meses de prestación de trabajo comunitario: el que, a través del uso de cualquier medio digital, incurre en ridiculizaciones, amenazas chantajes, discriminaciones, difamaciones y/o injurias hacia otra persona física o jurídica y/o instituciones públicas o privadas.»

Particular, exposición de motivos. El uso masivo de las diferentes plataformas digitales ha modificado muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Incorporamos nuevas maneras de educar, de acercarnos, de acceder a información, de interactuar y divertirnos. Incluso, comercializamos productos y servicios a distancia mediante las plataformas digitales.

Las formas de socializar se vieron modificadas casi por completo como consecuencia de la propagación digital y en estos últimos tiempos, la pandemia incentivó y fomentó el uso de la herramienta. Conocer gente, charlar con amigos, pelearse y amigarse o distanciarse son situaciones que pueden suscitarse en las redes. En ese contexto, hay una problemática en particular que tiene su faceta digital y que debe ser reglamentada con detención dada su importancia: la violencia digital. La misma surge porque existe una violencia que la precede y con la que se retroalimenta, que es la violencia diaria que se vive en las calles, colegios, trabajos, plazas, boliches, canchas de fútbol, etc. Es entendible y lógico que la violencia tenga su versión digital. Así como la mayoría de las prácticas comenzaron a digitalizarse, las violencias hicieron lo mismo.

¿Podrían acaso las personas ser violentas en la calle y no serlo en Internet, a través de las redes sociales?

Somos consciente que lamentablemente la violencia existe en todos los aspectos de nuestra sociedad. Debido a la vertiginosa evolución tecnológica a la que estamos sujetos, esta violencia se traslada a las plataformas digitales afectando de esta forma la identidad e integridad de las personas e Instituciones.

Es por los motivos que anteceden, que consideramos de gran importancia entonces, contribuir con el combate de esta problemática actual que lamentablemente repercute, de forma impredecible, en la salud mental y social de los consumidores y usuarios digitales.

Montevideo, 8 de Abril de 2022

Tec. Agr. JUAN MORENO Representante Nacional.