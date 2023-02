Propuesta de carreras de la sede Salto de la Universidad de la República

Dr. Juan Romero, Director CENUR Litoral – sede Salto

EL PUEBLO dialogó con el Dr. Juan Romero, Director de la sede Salto del CENUR Litoral, sobre la amplia variedad de ofertas y posibilidades que se ofrece en materia de educación terciaria pública.

– ¿Cuál es la oferta curricular que hay en el 2023 en la sede Salto del CENUR Litoral?

– Para este año se mantienen las 50 propuestas de grado que tenemos que abarcan todas las áreas del conocimiento, como son las áreas de la Salud, la Tecnológica, la Social y la Artística. Lo que se incorpora como nuevo es la Licenciatura en Computación, fueron aprobados los recursos el año pasado en un programa de fortalecimiento y nuevas carreras que tiene la Universidad. Además, se reabre la Licenciatura en Turismo, que ya había estado…

– ¿Vuelve a ser binacional?

– No. Esta Licenciatura en Turismo la lleva adelante la Facultad de Humanidades y Ciencias con el Departamento de Turismo, Comunicación, Historia y Cultura del CENUR. En este momento están abiertas las inscripciones para los estudiantes, y tenemos los llamados para los cargos docentes. Esperamos para marzo ya tener eso pronto y arrancar con los cursos firmes sobre fines de marzo, seguramente después que llegue el último ciclista. Así que lo nuevo que es esta Licenciatura en Computación son 5 años aproximadamente, y se dicta en Salto y en Montevideo, donde es dictado por la Facultad de Ingeniería. Esto es lo nuevo, luego se trabaja fortaleciendo el resto de las propuestas académicas. Dentro de las más conocidas e históricas están Derecho, Notariado, Trabajo Social, Ciencias Sociales, Enfermería, Arquitectura, Agronomía, Veterinaria, en fin, es amplio el espectro, y licenciaturas que van surgiendo, como la de Biología Humana, y algunos posgrados de Matemáticas, la Maestría en Métodos en Ciencias Sociales, el Diploma en Diabetología de la Facultad de Medicina. Es una amplitud importante en lo que es materia de enseñanza.

– El inicio de las carreras son más flexibles, ¿en una especie de ciclo básico donde luego se puede ramificar a varias carreras?

– Sí, esa es una parte de la reforma de la Universidad de la República que llevó sus años, pero reforma al fin que tiene básicamente dos grandes novedades. La primera, una gran puerta de entrada que son los ciclos iniciales. Así que tenemos el Ciclo Inicial de Ciencia y Tecnología, el Ciclo Inicial de Salud y el Social. Esos Ciclos Iniciales son créditos, esa es la otra novedad, y dependerá de cada ciclo, pero va de 90 a 120 créditos. Esos ciclos son un año y medio aproximadamente, hay materias que son obligatorias, dependiendo de cada área del conocimiento, y luego materias que son optativas que se pueden cruzar. O sea, alguien que esté en el área Social puede tomar materias del área de la Salud y viceversa. Eso poco a poco se va incorporando en el hábito de los estudiantes o a veces adentro de la propia área. Nosotros abrimos cupos, en determinadas materias se arman acuerdos entre los Departamentos Académicos, y eso comienza a fluir, lo que le va dando una formación al estudiante más polivalente. Va a tener la formación necesaria, pero también va a tener otras miradas sobre el mismo problema.

– Ideal para quienes no tienen definida su vocación aunque si tengan claro cuál es la orientación…

– Exacto. Si estás en el área Social, y voy a hablar de lo que conozco, no sabe si el estudiante se terminará yendo a Derecho o a Economía o Trabajo Social o Psicología. Es así que el estudiante tendrá casi 2 años para ir viendo las materias. Donde se produce la mayor tasa de deserción no es al final, es al principio. Y claro, para los chiquilines que vienen de Secundaria es un salto pasar a la Universidad, primero porque nuestro sistema de educación pública no está integrada, no dialoga, y al pasar eso, la formación que dan en Secundaria no es la que después se va a exigir a nivel universitario.

Entonces, es un salto desde el punto de vista de la exigencia, es un salto desde el punto de vista de la cotidianeidad, los gurises entran en esta institución que es monstruosa y se las tienen que arreglar. No hay ningún adscripto que le diga lo que tiene que hacer. Entraste y arréglate por las tuyas. Para los que vienen de otros departamentos, que es el 50% de nuestra matrícula, es el desarraigo, los afectos, el conocer una ciudad nueva, para algunos una ciudad más grande. Un 20% de los que vienen para acá provienen de centros poblados rurales. Entonces, venir de Constitución o de lugares de Artigas, y encontrarse con esta realidad, este edificio, saber dónde tengo que preguntar, es todo un cambio, lo que genera situaciones que muchas veces hacen que el chiquilín termine desistiendo, que es lo que tratamos de evitar.

– Las inscripciones ya están abiertas, ¿son hasta el 6 de marzo?

– Para la mayoría de las Facultades es así, a excepción de Facultad de Veterinaria y de la Escuela de Música que pedimos por favor que entren a cenurlitoralnorte.edu.uy y verifiquen el nuevo plazo que es a fin de mes.

– ¿Las inscripciones son por internet?

– Todo es por internet, donde se pueden inscribir directamente tendrán que cargar toda la información que se pide, los formularios, la foto carnet, sacar el TuID, que es una identificación en Uruguay Digital, y luego que lo tienen, pueden registrarse como usuarios de la UDELAR, ahí tendrán su usuario y su contraseña, pudiendo ingresar desde entonces a EBA, a la plataforma digital, y comenzar a ser ciudadanos de la Universidad de la República, pudiendo hacer todos sus trámites por ahí. Si tienen alguna duda, pueden agendar con Bedelía una consulta, donde se le dará día, hora y un número, y se los va a atender en forma personalizada.