Propitario de Pub You Pub” aclara situación en la cual se ve involucrado

En estos últimos días se puso en el tapete un hecho ocurrido el pasado mes de diciembre en un Pub “ You Pub” de la Avenida Rodó.

El 16 de diciembre ingresó al pub mencionado una menor con un mayor de edad , en ese momento hubo una inspección de INAU que constató la presencia de la menor, derivando el caso a la justicia lo que determinó el procesamiento y formalización del mayor de edad quien ingresa con la menor.

Por otra parte Pablo Abdala en su cuenta de Twitter manifiesta que se han hechos una 900 intervenciones en Maldonado y Rocha, donde se constatan importantes irregularidades , mencionando a Salto también.

Ayer recibimos una misiva del principal del pub deslindando toda la responsabilidad del caso quién, manifiesta que dicho pub cuenta con las habilitaciones correspondientes y la justicia actuó en el momento que constató la presencia de la menor en dicho Pub.



AFECTACIÓN SIN

FUNDAMENTOS A

EMPRESARIO DE

LA NOCHE

No es posible afectar la imagen y el trabajo de RICARDO SILVEIRA alias MONO, quien reconoce y agrade ser conocido por la actividad nocturna y en la movida de fiestas y eventos en SALTO.

No ADMITO que en forma GRATUITA e INFUNDADA, SIN LA INFORMACION ADECUADA afecten mi trabajo y mi persona.

Debemos confirmar, más allá que sea un dato reservado, que NO TENGO ANTECEDENTES PENALES y NUNCA HE SIDO FORMALIZADO, o INDAGADO por asuntos referentes a menores, siendo hechos que se rechazan como legalmente corresponde y debe la JUSTICIA actuar con quienes no actúan en forma correcta en forma IMPLACABLE.

Es más, mi empresa está realizando todas las regularizaciones que se han solicitado por las autoridades locales y nacionales, siendo un local habilitado por la Intendencia de Salto con actas de inspección, con trámite ante Bomberos, Planos comerciales habilitados, al igual que INAU, donde luce al ingreso la prohibición de MENORES de 18 años como publica el Departamento de Espectáculos públicos del organismo y quienes controlan que esto ocurra cada noche sin inconvenientes en mi local.

Es verdad que trabajar “en la noche” no es fácil, pero no puedo hacerme cargo de los delitos o errores de terceras personas que nada tienen que ver conmigo o mi familia, menos afectándonos de la forma que vienen haciéndolo desde hace unos días en Redes o medios de prensa, quienes imagino chequean la fuente de “información”, la cual en este caso se equivocaron y muy feo conmigo.

Es evidente que estos hechos de “ESCRACHE” deben ser repudiado, porque cuando en algún caso hemos errado lo hemos reconocido públicamente, esto afecta a la persona involucrada y a la FAMILIA que nada tiene que ver y sí, en estos casos donde se señalan públicamente a una persona INOCENTE como posible autor de un DELITO contra MENORES.

Repudiamos cualquier acto o hecho de ilegalidad o que afecte a las personas, y más contra menores en HONOR a mis hijas y mi familia que me apoyan, sin olvidarme de los amigos y clientes que saben, quien soy, y que nada debo explicar, pero me siento mejor de esta forma sin agravios e iremos a la JUSTICIA para que determine las responsabilidades de CADA UNO, siendo INOCENTES en estos hechos.

RICARDO SILVEIRA “MONO”.