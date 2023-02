Promoviendo Actividades Náuticas dentro de la Oferta Turística del Destino

Eco Vida Aventura es un empredendimiento liderado por el instructor Julio Pedro Texeira Panizza, ideado con el fin de incluir a la oferta turística actividades en el medio acuático en excepcionales entornos de espejos de agua como el Lago de Salto Grande, Río Arapey, Río Dayman, Río Uruguay y los diferentes ríos, arroyos del litoral.

Dentro de los espectaculares entornos del destino el turista tiene la oportunidad

de desarrollar de manera Recreativa, Deportiva y Educativa diferentes disciplinas y actividades utilizando embarcaciones, el desarrollo de Snorkel y apnea, materiales náuticos, Caza sub, todas sus derivaciones de competencias sub acuáticas, Salvamento acuático Deportivo.

Cada travesía se realiza mediante una breve introducción para poder disfrutar de manera segura en un circuito preestablecido dependiendo el espejo de agua, donde el visitante puede navegar solo o con su familia descubriendo así lo maravilloso del entorno y la náutica.

Dentro de la Oferta está como uno de los pilares la observación de apreciar dentro del agua de la maravillosa vida sub acuática.

Eco Aventura ofrece paseos en Lancha para 3 personas recorriendo lugares únicos y maravillosos como el Salto Chico, El Ayuí, Cuevas de San Antonio y el Puerto de Salto que visto desde el agua cambia la perspectiva siendo maravilloso.

Los paseos son aptos para todas las edades , y los menores de edades deben estar acompañados de un adulto

En cada actividad se ofrece seguridad , contando con instructor especializado en Náutica y Seguridad respetando todas las normativas, teniendo en el lugar elementos de seguridad,





La Escuela Náutica tiene a disposición equipo que se adaptan a los diferentes espejos de agua y actividades: Stand Up Paddle (SUP), Kayak ,Canoas, Tablas de fibra rígidas que fueron rediseñadas para poder remar con las manos acostado o arrodillado sobre la misma, y equipos para realizar Snorkel .

Este Próximo día 18 de febrero se realizará una travesía recreativa denominada

“Travesía El Terrible”. Esta actividad esta siendo organizada en coordinación con la Secretaria Nacional de Deportes y con la Intendencia de Salto Coordinación Turismo.

Los interesados pueden llevar embarcación con remos (Kayaks, Canoas, Tablas SUP, etc) no estando permitida la propulsión a motor. Quienes no tengan embarcaciones hay cupo limitado para poder proveer la misma con chalecos y remos.

Se realizaran dinámicas de juegos náuticos mientras se realice la travesía, además de una parada para realizar una capacitación de rescate náutico, normativas y cuidados.