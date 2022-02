PROHIBICIÓN DE PIROTECNIA SONORA.

El departamento de Salto cuenta con una nueva legislación aprobada por

la Junta Departamental que regula el uso de pirotecnia sonora y

artefactos de estruendo (decreto 7291/2021).

A partir de hoy 1° de febrero de 2022, el uso de pirotecnia sonora baja

de 110 decibeles a 80 decibeles como máximo.

La medida abarca todo los ámbitos, no solo las fiestas tradicionales,

festejos, marchas, etc.

El no cumplimiento es pasible de multas.

Por una sociedad más empática, cumplamos con las normas, evitando malos

momentos a otros, animales, medio ambiente, etc.