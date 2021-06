Progreso: buscará repetir el plato del año pasado con la venta de buseca

La primera será el sábado 12 de junio en la sede

El próximo sábado 12 de junio la sub-comisión de baby fútbol de Progreso realizará la primera venta de buseca del año a beneficio de la institución.



Dada la buena respuesta que se tuvo la temporada pasada se buscará repetir el plato con la venta de buseca y de esa manera recaudar fondos para el mantenimiento de la cancha y otros gastos fijos.

La elaboración comenzará al mediodía y la venta desde las 19:30 horas en la sede del equipo de la ruta ubicada en la Av. Gobernador de Viana, el costo será de $ 150 la porción.

Para reservar las porciones se deben comunicar al 099 079 058, de esa manera se aseguraran una buena cena el sábado a la noche.

Vale señalar que gran parte de lo recaudado será destinado a seguir con las obras que se vienen realizando en la cancha «Julio Pepe Hernández».

El presidente de la sub-comisión de Progreso, Juan Rodríguez habló para el programa «Cancha Chica» de Radio Arapey y diario EL PUEBLO, contándonos sobre la actualidad del club.

¿Han recibido donaciones para esta primer buseca?

«Sí, tenemos que agradecer a los padres que están colaborando con las donaciones de los ingredientes para poder llevar adelante esta primer buseca y nosotros no tengamos que gastar mucho».

¿Es una manera directa para recaudar fondos?

«Y sí, nosotros tenemos nuestros gastos fijos de todos los meses: luz, agua, la Liga, y no tenemos ingreso de ningún tipo».

«La única manera de generar en estos tiempos difíciles es hacer estas busecas, por eso le pedimos la colaboración no solo a la gente de Progreso sino a todos, muchos han probado la calidad de la elaboración el año pasado y le pedimos que nos acompañen este año».

¿Qué queda por hacer en la cancha?

«La idea es seguir creciendo como institución, siempre buscamos hacerle algo en la cancha y en el predio, por suerte con los compañeros de sub-comisión tenemos los mismos objetivos y así se van logrando las cosas».

«Nuestra intención es sembrarla con césped para el invierno, que todos sabemos que las heladas la castigan un poco, también terminar algunos detalles en la obra del depósito, le falta el piso y queremos hacerlo».

JOSÉ LUIS TORIANI