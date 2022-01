Progreso: asamblea para el miércoles 2 de febrero en su cancha

La sub-comisión de baby fútbol de Progreso encabezada por Juan Rodríguez convoca a padres e interesados para su asamblea anual que se realizará el miércoles 2 de febrero a las 20 horas en la cancha el «Julio Pepe Hernàndez».

En la oportunidad se realizará primero la lectura del acta anterior, luego se seguirá con la Memoria y Balance de la temporada anterior.

Luego se pasará a la conformación de comisión directiva para la temporada 2022.

PEÑAROL: LLAMADO A NIÑAS PARA SUB 10 Y SUB 13

Pedro Pintos será el orientador técnico de Peñarol femenino en las categorías a Sub 10 y Sub 13. Dese el cuerpo técnico aurinegro se hace un llamado a niñas para sub 10 nacida 2012, 2013 y 2014.

Y para Sub 13 para niñas nacidas en 2009, 2010 y 2011, el número de contacto 092 134 795.

SOL DE AMÈRICA: ASPIRANTES PARA 9 AÑOS

El cuerpo técnico de Sol de América categoría 9 años (Generación 2013) convoca a niños aspirantes para formar parte de sus planteles en esta temporada 2022.

Los interesados se pueden comunicar al número del DT, Sergio Calvo: 099 883 861. Los ayudantes técnicos serán Juan Sanderlich y y Jonathan Silvera.

SALTO ROWING CONVOCA A NIÑOS PARA 13 AÑOS

Salto Rowing Club este año 2022 agrega la Categoría de 13 años (niños nacidos en el año 2009).

Esta categoría estará dirigía por Lucas Repetti y para ello se está realizando un llamado a aspirantes para integrar este equipo que es el paso previo al fútbol de cancha grande en divisiones

formativas.

Los interesados en jugar en 13 años defendiendo a Salto Rowing Club ya se pueden comunicar al 092 676 360 para obtener mayor información, ya que en breve comenzaran las prácticas..