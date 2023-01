Progreso activará las vías legales: ¿cuánto puede cobrar por el pase de Orihuela a Italia?

En la edición de la víspera de EL PUEBLO, relación directa con el caso que genera el salteño RENZO ORIHUELA (21 años) y su pase a Palermo de Italia. En buen romance lo que se aguardaba con expectativa en Sportivo Progreso, desde el momento que podría estar accediendo a un porcentaje de dinero por concepto de la formación del jugador.

Desde la entidad de la banda se aclaró a este diario «que no es todo tan claro, respecto a los derechos formativos y al porcentaje, pero algo desde ya no tiene dudas: se activarán los mecanismos legales para saber que nos corresponde y si nos corresponde».

La Comisión Directiva de Progreso impondrá de la situación a un profesional del Derecho, para que accione a partir de los elementos de juicio que se puedan concentrar en el expediente.

UNA CUESTIÓN DE PORCENTAJE

En Progreso se sostiene una ilusión de cobro, pero también que «es una batalla a librar». Hay que tener en cuenta que Palermo de Italia (el primer club de Cavani en Europa), fue adquirido por el Grupo City, que en nuestro país integró a Torque. En el caso de algunas transferencias no siempre se declara la veracidad del monto, por lo que más de una «trampa» puede estar planteada: es una manera de bajar el porcentaje que corresponde a aquellos reclamantes de porcentajes, como puede ser el caso de Progreso en torno a la transferencia del juvenil salteño. En Progreso parten de la base sin más vueltas: no hay peor gestión que la que no se hace. Que harán las gestiones, la harán. Que será una batalla compleja, también lo saben.