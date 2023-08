Profesores de Filosofía preocupados y movilizados por posible recorte de horas en su asignatura

“Las humanidades están mal vistas en la concepción de ser humano que tiene el gobierno”, dice Alberto Chiriff

Sucede que se filtró primero un borrador y luego otro con algunas variantes, de lo que sería el modelo de Bachillerato para la Educación Secundaria a implementarse a partir del año próximo. En ellos los docentes de filosofía han advertido un severo recorte de horas, pero principalmente de contenidos de su asignatura, lo que los lleva a estar actualmente en constantes reuniones y movilizaciones. Ante esta situación, EL PUEBLO abordó el tema con los profesores Alberto Chiriff y Gabriel Márquez.

“NO ELEGIMOS ESTAS AUTORIDADES DE LA EDUCACIÓN”

“Así como ya está en marcha la reforma o transformación educativa en Ciclo Básico, que pasó a ser Educación Básica Integral y que por ejemplo ya no tiene 1ro., 2do. y 3ro., sino 7mo., 8vo. y 9no., también comenzará a reformarse el año próximo el Bachillerato, que ya tendrá otro modelo, no más como lo conocemos hoy”, comenzó diciendo Chiriff. Agregó que “el problema es que se está haciendo todo en forma secreta e inconsulta, no se sabe, no hay participación de los docentes, todos los programas y los contenidos son hechos por unos técnicos…”. Fue entonces que surgió la pregunta de quién nombró a esos técnicos, porque evidentemente son parte de un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, a lo que respondió: “no, no, no directamente, nosotros no votamos los consejeros del Codicen, nosotros no elegimos estas autoridades de la Educación; elegimos un Presidente, un Ejecutivo, Senadores…por lo tanto un modelo de país que implica un modelo de ser humano… Precisamente esto que estoy diciendo es lo que se discute en clase en 6to año, en Filosofía Política”.

LAS HORAS Y CONTENIDOS QUE PIERDE FILOSOFÍA

“La reforma del Ciclo Básico la fuimos conociendo por los medios de prensa, por filtraciones que hubo -prosiguió Chiriff-; el tema es que ahora se empezaron a filtrar algunos documentos de cómo se está pensando el Bachillerato y resulta que en Filosofía se pierde 1 hora en 4to, de 4 horas pasamos a 3, porque se pierde la hora de Crítica de los Saberes, y se reducen los contenidos; y en 5to. se perdería al mezclarse con otras asignaturas; mientras que en 6to. directamente desaparecería…”.

Al hablar de “borradores”, los entrevistados fueron consultados acerca de qué posibilidades ciertas existen de que eso se concrete en la realidad, a lo que respondieron que “hay un mecanismo de funcionamiento de este gobierno que es largar una noticia y esperar a ver qué pasa. Si la gente reacciona van un poco para atrás y si no, continúan. Entonces cuando nos hicimos de este borrador que se filtró, nos empezamos a mover, pero no solo los docentes sino también la intelectualidad toda…Debido a esa reacción, hace unos días estaban reunidos en Punta del Este tres o cuatro que son los que hacen estos programas y contenidos, pero como digo, todo en secreto, inconsulto. Ahí sale otro borrador donde Filosofía sigue perdiendo una hora en 4to, en 5to. pasa a ser una materia optativa junto con otras y en 6to. aparece Epistemología, o sea una rama de la Filosofía, no Filosofía. Es decir que se reduce todo”.

“PREOCUPA EL TIPO DE EDUCACIÓN Y DE PERSONAS”

Respecto a si la preocupación verdadera está en la pérdida de contenidos a los que podrán acceder los alumnos o las horas de trabajo para los docentes, respondió Márquez: “No nos preocupa solamente el trabajo nuestro sino el tipo de educación y sobre todo el tipo de personas que va a generar este plan. Me pongo en el lugar de qué es la Filosofía y pienso en el ciudadano común que tiene hijos y se preocupa por ver cómo va a salir adelante el hijo, y obvio que esta reforma nos plantea el caramelo o el dulce de que nos está preparando para el trabajo. Pero es bastante crítico eso, porque hay que pensar qué es lo que nos están vendiendo, qué nos está ofreciendo este gobierno. Nos está ofreciendo algo que podemos imaginar qué tipo de alumno vamos a tener de aquí a 5 o 6 años, sin materias como Filosofía donde se pueden crear espacios para cuestionar, problematizar, ver las cosas desde un lugar crítico, poder decir las cosas que pensamos, sobre todo viendo que a los adolescentes cada vez más les cuesta comunicarse, les cuesta poder decir…Eso nos preocupa muchísimo y lo que queremos es justamente tratar de reivindicar ese lugar que tiene la Filosofía en el desarrollo humano”.

MOVIDA A NIVEL NACIONAL

Por esta situación planteada, “hay toda una movida a nivel nacional”, explicaron. Dijo Chiriff que “tenemos la Asociación Filosófica del Uruguay, pero también se conformó cuando se veía venir esto, un grupo de profesores autoconvocados, que es más amplio que la Asociación, porque además hay jubilados, estudiantes, gente de Facultad de Humanidades, y hay intelectuales en general. Se está generando esta movida y creo que fue lo que provocó la marcha atrás del primer borrador. Si no nos movíamos, desparecía Filosofía. En Salto estamos empezando a salir a los medios y vamos a hacer movidas; tenemos también apoyo de alumnos y de estudiantes de profesorado…”. Pero además, se mostró muy crítico con el actual gobierno al sostener que “todas las humanidades son las áreas que están mal vistas en esta concepción de ser humano que tiene el gobierno”.

PROTESTA EN SALTO ESTE VIERNES

Vale agregar que se prepara para este viernes 18, una actividad que viene promocionándose como “Filosofía al toke – En resistencia a la transformación educativa”. La misma será a la hora 17:00 en la esquina de Cervantes y Florencio Sánchez, y es organizada por la Sala de Filosofía Departamental de Salto.