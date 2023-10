Profesionales de la Psicología y la Sociología llegaron a Salto a investigar el fenómeno de las picadas de motos

El pasado fin de semana llegaron a Salto una psicóloga y una socióloga (también psicóloga social) para iniciar una investigación sobre las ”picadas” de motos”. Son Iliana Poloni y Beatriz Canta respectivamente. Salto ha sido el punto de partida de un estudio bastante más amplio. Lo que les interesa a las investigadoras, según expresaron a EL PUEBLO, es saber “qué pasa con esa toma de decisiones que los lleva a poner en riesgo su vida, qué pasa con el valor de la vida, qué pasa con esas situaciones que los lleva a picar y, como decía, poner en riesgo su vida teniendo familia, teniendo trabajo… Y así es que nos embarcamos a investigar con Beatriz”, comenzó diciendo Iliana.

Además, enfatizaron, Salto les ha facilitado el trabajo gracias al aporte de integrantes de la Red de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito, como alba Curbelo y Mario De Feo. Así continuaba el diálogo:

-¿Se trata entonces de una investigación psicológica?

Iliana: Comienza siendo psicológica pero después se va ampliando mucho porque el tema picadas es un factor social también. Tiene muchas variables y ahí es donde nos complementamos con Beatriz desde la sociología para intentar estudiar este fenómeno desde todas las aristas, lo que implica el correr estas carreras qué pasa con las familias, si hay o no apuestas, qué pasa con la educación, con nuestras autoridades, qué pasa a nivel social con cada uno de nosotros cuando sentimos ese roncar de motos que sabemos puede terminar en explosión de cráneos, en algún fallecido o en alguien que queda con alguna discapacidad. Todo esto es muy amplio, pero siempre la secuela es la vida.

-Acá en Salto, a diario, como medio de comunicación recibimos quejas de que hay picadas aquí y allá…

Iliana: Bueno, nosotras justamente hacemos un llamado a esas personas, que si quieren participar de esta investigación pueden contactarnos, hacemos entrevistas anónimas y lo que queremos es justamente preguntarle a esa gente qué siente, qué pasa con esa adrenalina, con ese ron-ron en la panza que me lleva a picar… ¿Es un tema de identidad?, ¿de querer identificarme?, ¿es un tema de valorización?…En realidad tenemos más preguntas que respuestas, estamos comenzando…

-¿Cuándo comienza todo este trabajo de ustedes?

Beatriz: Cuando Iliana me comentó que tenía este tema para investigar, comenzamos a pilotear y a tirarnos preguntas, y se dio la interdisciplina, desde la psicología, la sociología, la psicología social… Iliana además tiene un fuerte perfil en el tema Seguridad en el Tránsito y empezamos a complementarnos. Hay una primera etapa que es investigar toda la literatura que hay sobre el tema a nivel mundial, y ahí nos encontramos que en Uruguay no había ningún punto de investigación desde donde pudiéramos partir para producir más conocimiento desde una validación científica. Seguimos estudiando en Brasil, España, Chile, y ahí sí hay bibliografía, algunos artículos escritos, y en base a eso nos propusimos investigar acá. En territorio, in situ, estamos empezando acá en Salto este fin de semana. Y queremos agradecer a Richard Bordenave que es quien nos está recibiendo y organizando un poco la agenda, contactándonos con esos pilotos que de alguna forma tienen esa expertiz que nos van a decir qué está sucediendo con ellos, cómo se sienten..

-Ahora bien, para que quede claro, están en contra de las picadas ya, o no tienen aún una posición?

Iliana: No estamos ni a favor ni en contra, es como cuando se estudia un cáncer u otra enfermedad. Queremos evitar el riesgo de vida y queremos evitar las pérdidas de vidas. Nadie les va a decir que no piquen más, que no hagan más esto, estamos estudiando el fenómeno. El objetivo es estudiarlo, saber.

-Claro, ustedes quieren saber por qué corren…

Iliana: Sí, seguramente tienen sus motivos, tendrán sus pasiones… Sé que tienen mucha pasión por los fierros por ejemplo, armar y desarmar motos, y eso es una pasión, una vocación, y eso habla también de la seguridad del vehículo, de cuál es la forma de pensar, la percepción… Nosotras lo que queremos es producir ese conocimiento, ver cómo son, qué piensan y sienten, y ver cómo se puede transitar en este tema de las picadas.

-Y tenemos que esperar ahora un trabajo escrito de ustedes…

Beatriz: Indudablemente, toda investigación tiene un acumulado de saber y después hay que dejar una producción. Veremos a dónde se llega, si serán artículos, o un libro, eso todavía no lo tenemos planteado porque estamos en las fases iniciales. Pasamos una primera etapa como requiere toda investigación, de nutrirse de bibliografía, y ahora estamos entrando al trabajo de campo. Sabemos que nos va a llevar un tiempo, porque es una investigación que tiene las características de tipo etnográfica, al estilo de los antropólogos, vamos a ir nosotras a campo, a los lugares donde se hacen las picadas. No es que solicitamos a los picadores que nos vayan a buscar a nosotras para una entrevista. Entonces eso lleva realmente mucho tiempo de construcción, de hilado, de ir hilvanando, ir nutriéndonos con los informantes y también sabemos de este efecto bola de nieve, que un referente nos puede llevar a otro y así… Por eso no tenemos un tiempo definido de cuánto nos va a llevar este trabajo de campo. Pero cuando tengamos un suficiente acumulado de información, obviamente que toda investigación termina en un producto que hay que devolverle a la sociedad.