Prof. Gabriel Scabino Edil del Frente Amplio plantea posición sobre aumento en el precio de los combustibles en la Junta Departamental en la Media hora previa realizada en el comienzo de la Legislatura 2022



Desde los primeros días de este mes los uruguayos nos enfrentamos nuevamente a un aumento en el precio de los combustibles. No solamente siguen subiendo los combustibles por encima de la inflación a pesar de las promesas electorales que claramente se están incumpliendo sino que también la suba de los mismos fue 5 veces más que la suba de los salarios y las jubilaciones.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) determinó que el gobierno deba revisar el precio de los combustibles cada dos meses, sin embargo el Gobierno reglamentó hacerlo mensualmente. Luego de recibir informes de la petrolera estatal y de la Ursea, el Ejecutivo determina la actualización de los precios de venta al público. Queda demostrado el fracaso de la regulación creado por la LUC, ya que perseguía 2 objetivos: La transparencia y que bajaran los precios. Ambas cosas no sucedieron, los combustibles subieron en forma significativa, ya que en 12 meses subieron un 30 % y tampoco brindó transparencia en la fijación de los precios, porque los han fijado según la conveniencia, incluso violando sistemáticamente la LUC.

Entendemos que esta es una lógica que tiene que ver con el aumentar la caja del gobierno, subiendo desproporcionadamente los combustibles de manera sistemática, que por lo visto nos tendremos que acostumbrar a estas subas constantes.

Esta dinámica de estar subiendo los combustibles todos los meses, son sin dudas malas noticias para la gente, porque ve que en un contexto donde caen los salarios y pasividades, las tarifas suben, los combustibles suben y malas noticias también para el aparato productivo. Que encarece la producción y la distribución de mercaderías.

En nuestra región, y especialmente el cinturón hortifrutícola de Salto, son los más afectados, al estar la mayor parte de la producción destinada al mercado interno.

Un mercado que está deprimido como consecuencia de la pandemia, pero especialmente como consecuencia de las políticas que lleva adelante el poder ejecutivo, con constantes aumentos de tarifas, inflación y pérdida de salario de la mayoría de los uruguayos.

Esto hace que los productores no puedan cargar los sobrecostos de producción y transporte que le significa el aumento del precio de los combustibles en el precio final de venta, los productores saben muy bien que los consumidores de sus productos, básicamente alimentos no pueden pagar más de lo que ya pagan por los mismos.

Lamentablemente muy lejos queda aquella frase muy usada en la campaña electoral: «El pueblo ya hizo el esfuerzo, ahora le toca a los gobernantes»

Solicito que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Economía y finanzas, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al de Industria y Energía, Directorio de Ancap, al Centro Comercial e Industrial de Salto, a las diferentes agremiaciones de productores del departamento de Salto, y especialmente a la de los productores hortifruticolas.