Preocupados con la situación que con el paso del tiempo se ha agravado, al punto de ser diarios los ataques de jaurías de perros a sus majadas, productores de las zonas de Javier de Viana, Parada Fariña, Topador, Colonia Rivera, Colonia Emilio Terra, Guaviyú del Cuareim entre otras del departamento de Artigas, formaron el «Grupo Guaviyú» con motivo de coordinar diferentes acciones y trabajar en conjunto con diferentes instituciones y el ejecutivo buscando la mejora de tal situación, que por el momento no parece tener una pronta solución.



El Dr. Daniel Fernandez, coordinador de dicho grupo, en diálogo con Actualidad Agropecuaria, sostuvo que lamentablemente hay días que recibe hasta tres denuncias de ataques de perros a diferentes majadas de productores, una situación «desbordante». Como si fuera poco, otro flagelo que parecía encaminarse y que tiene que ver con el abigeato, hoy vuelve a generar situaciones repetitivas, además de sumarse algunos casos de copamientos en algún establecimiento del medio rural.

El productor norteño, sostuvo que hace tiempo ya no cría ovinos en su establecimiento por estos motivos que lo «cansaron», pero que el compromiso con el sector productivo es más grande, por lo que intenta junto a los más de 60 productores involucrados en «Guaviyú», darle un cambio de rumbo a tal problema.

«Oveja mordida es oveja muerta. Todos los días lamentamos la pérdida de ovinos por perros o abigeato en Artigas».

AL MINISTRO DEL

INTERIOR LE QUEDÓ GRANDE EL PAÍS

Así lo expresó Fernandez, quien

sostuvo que «la gente así lo percibe, no es que se sienta, sino que la inseguridad está ahí», mencionó que con el ex ministro Larrañaga, la situación había comenzado a cambiar, con una mayor presencia de funcionarios policiales, dispuestos a dar respuesta a la problemática, pero que con las nuevas autoridades se ha retrocedido en el tema. Dijo que la atención de los funcionarios es muy buena, pero que la policía no cuenta con las herramientas y los recursos necesarios para poder trabajar correctamente, «hace unos días me visitaron unos funcionarios en un vehículo que les había llegado a la seccional, pero para abrir todas las puertas tenía que bajarse uno de ellos y abrirlas de afuera, lamentable».

Fernandez destacó que se vienen llevando adelante, desde hace varias semanas, diversas reuniones con el jefe de policía de Artigas y las autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) tratando de mancomunar el trabajo.

Así mismo sostuvo que «la efectivización de todo lo conversado con las autoridades aún no se ha concretado y el productor se siente totalmente desprotegido».