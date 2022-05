Por el delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio

Sobre la hora 21.00 de anoche , finalizando la audiencia de formalización por el crimen de Tamara Borges de 24 años, el equipo de la fiscalía solicitó la formalización de la investigación y la imputación del hombre que se encontraba detenido , como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el femicidio.



Así mismo se solicitó por parte de la fiscalía la prisión preventiva del imputado por el plazo provisorio y sin perjuicio de 180 días.

La información oficial fue brindada al culminar la audiencia , por el fiscal Augusto Martinicorena.

«Se va a continuar con la investigación , para completarla y oportunamente presentar la acusación correspondiente, siendo esto en principio lo que les podemos informar como resultado judicial» afirmó el fiscal.

Consultado por otros detalles, sostuvo que el protocolo de autopsia aún no finalizó » la señora Médico Forense nos hizo un adelanto primario en el cual se puede decir que la causa de muerte fue una asfixia por sofocación. De lo que tenemos hasta ahora , tengan presente que ella desapareció el pasado jueves en horas de la tardecita, la denuncia se hizo el viernes 29 y fue localizada este lunes sobre mediodía, a nuestro entender el homicidio se habría verificado en la noche del jueves y dentro del automóvil del imputado.»

Al ser consultado sobre la participación de un menor en el hecho, sostuvo que «eso está aún en investigación , nosotros al momento no lo pudimos confirmar con elementos suficientes razón por la cual al momento esa circunstancia todavía no fue imputada». En materia de investigación aún faltan muchas diligencias, «hay análisis desde el punto de vista de laboratorio biológico, de pericias en policía científica ,de rastros de tipo biológico y demás muestras que le obtuvieron a la victima y muestras que se le obtuvieron al imputado de sus manos de debajo de sus uñas. A la vez restan pericias de los teléfonos celulares con la extracción del contenido y el análisis, a la vez que resta localizar algun otro efecto de la víctima que es una prenda de vestir y una riñonera» continuó informando Martinicorena. El móvil según el criterio de la fiscalía , «deriva de una situación de menosprecio hacia la víctima por su condición de mujer» . El imputado no ha reconocido la autoría del femicidio , » pero el imputado da una versión de los hechos en las que admite ciertas cuestiones que claramente son cotejables con cámaras de video vigilancia públicas y privadas, pero determinadas diligencias que se realizaron de tipo electrónicos a solicitudes reservadas, determinaron a través de los posicionamientos de antenas del teléfono celular que el final del recorrido que expresó el imputado cuando declaró , fue refutado por la evidencia cientifica que arrojó el posicionamiento de antenas que demuestran que estuvo en el lugar donde fue encontrado el cadáver .» La pena prevista por el código para este delito es de 15 años como mínimo y 30 años máximo y en ese aspecto el fiscal Augusto Martinicorena dijo que cuando finalice la investigación y con todos los elementos a la vista resolverá el guarismo para la pena que va a solicitar en la acusación.