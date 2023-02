Prisión perpetua para cinco de los ocho acusados por el crimen Fernando Báez Sosa

Un tribunal de Argentina condenó este lunes a prisión perpetua a 5 de los 8 jóvenes acusados de asesinar el 18 de enero de 2020 a Fernando Báez Sosa, de 18 años, a la salida de una discoteca, un caso que conmocionó a la opinión pública en Argentina y en Paraguay, de donde son originarios sus padres.

En la ciudad bonaerense de Dolores (200 kilómetros al sur de la capital argentina), la Justicia dio a conocer la pena de prisión perpetua para Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, solicitada por los fiscales y los abogados de la familia de la víctima en el juicio que comenzó en enero.

Mientras, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión.

Los imputados escucharon de pie el veredicto, que declaró a cinco de ellos coautores penalmente responsables de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía y a los otros tres partícipes secundarios del homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

Tras el veredicto, Thomsen se desvaneció y los jueces ordenaron despejar la sala.

Los condenados son parte de un grupo de amigos de Zárate (provincia de Buenos Aires) que jugaban juntos al rugby y que habían ido de vacaciones a Villa Gesell (380 kilómetros al sur de Buenos Aires) en enero de 2020.

La víctima era Fernando Báez Sosa, residente en Buenos Aires e hijo de dos inmigrantes paraguayos, que fue emboscado al salir de la discoteca Le Brique, a la que también había ido el grupo de amigos, con quienes dentro del local había protagonizado un incidente.

Los hechos

Los acusados atacaron brutalmente a Báez Sosa con patadas y golpes de puño en todo el cuerpo, pero puntualmente en la cabeza, el abdomen y la mandíbula. También golpearon a algunos de sus amigos cuando estos se acercaron a defenderlo.

El joven falleció producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico, producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea.

La muerte del joven generó una ola de repudio generalizado en la opinión pública argentina y el juicio fue seguido de manera exhaustiva por la prensa, con innumerables horas de televisión en vivo y páginas en los diarios con todas las versiones del caso.

Asimismo, la audiencia ha sido seguida con atención en Paraguay, cuyo Congreso se sumó recientemente a los pedidos de justicia por Báez Sosa, por la procedencia de sus padres.

Prisión perpetua

Máximo Thomsen, de 23 años, fue el acusado que más le pegó a la víctima.

Los testigos describen que estaba como «enajenado» después de que, en el interior de la discoteca, hizo una seña a modo de amenaza contra Báez Sosa, a quien responsabilizó por su expulsión del boliche (bar) por parte del personal de seguridad.

Las pericias corroboraron que la víctima tenía marcada su zapatilla en el maxilar inferior izquierdo y, a su vez, el calzado tenía sangre de Báez Sosa.

Horas después del crimen fue a comer a una hamburguesería con otro acusado, Lucas Pertossi. Estudiaba Educación Física.

Enzo Comelli, de 22 años, trabajaba en un bar. Fue identificado como uno de los primeros que golpeó a Báez Sosa.

Matías Benicelli, de 23 años, trabajaba en el taller de chapa y pintura de la familia después de haber terminado la secundaria. Las pericias confirmaron que había sangre de Báez Sosa en su camisa.

Ciro Pertossi, de 22 años, hermano de Luciano y primo de Lucas Pertossi, estudiaba Arquitectura. Los videos de la escena del crimen muestran que se lamió los dedos presumiblemente para limpiarse la sangre de Báez Sosa.

Después del ataque, escribió en el grupo de WhatsApp: «Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie».

Luciano Pertossi, de 21 años, había terminado la secundaria. Una joven declaró en la causa que dijo: «Quedate tranquilo que me lo voy a llevar como trofeo», mientras golpeaba a la víctima.

Quince años

Blas Cinalli, de 22 años, estaba terminando la secundaria. En un hisopado a una uña de la víctima se encontró su perfil genético.

Ayrton Viollaz, de 23 años, técnico electromecánico, fue identificado por los testigos como quien impedía que los amigos de la víctima se acercaran a ayudarlo.

Lucas Pertossi, de 23 años, es técnico en Seguridad e Higiene. Filmó la secuencia del crimen mientras se reía y pedía que nadie defendiera a la víctima.

Después, se acercó hasta el lugar donde sucedió todo y mandó el mensaje por WhatsApp en el que avisa que el chico «caducó» y, posteriormente, fue a la hamburguesería con Thomsen.

«Se hizo justicia», dice la familia en Paraguay de Fernando Báez Sosa

(EFE).- Entre lágrimas y abrazos recibieron este lunes en Paraguay la sentencia de un tribunal de Argentina que condenó a prisión perpetua a 5 de los 8 jóvenes acusados de asesinar a golpes en 2020 a Fernando Báez Sosa, el hijo único de una pareja de inmigrantes paraguayos.



Nancy Báez, prima de la víctima, dijo al canal ABC TV que están «muy conformes» con la sentencia y la consideró un «paso muy importante» para lo que se viene en este caso.



«Sabemos que la muerte de Fernando no quedó impune», agregó.



Allegados y parientes se dieron cita en esta jornada en la población de Tajy Loma, en el municipio de Carapeguá, para seguir por televisión la lectura de la decisión.



«Se hizo justicia para Fernando, que descanse en paz ahora», declaró al canal C9N una de las parientes de Silvino Báez y Graciela Sosa, nacidos en Carapeguá y padres del joven de 18 años que perdió la vida en Villa Gesell (380 kilómetros al sur de Buenos Aires).



Otra de las asistentes, que no se identificó, consideró que se hizo «una parte» de justicia.



«Ahora Fernando ya va a descansar en paz y Graciela y Silvino también van a estar un poco más alivianados con esto, porque es algo muy grande lo que les pasó a ellos: su único hijo ya no está más», afirmó



«Graciela ya nunca más va a poder bailar con su bebé», se dolió esta mujer en su diálogo con el C9N.







Fernando Burlando, abogado de la familia, adelantó que apelará la condena a 15 años de prisión para tres de los ocho jóvenes culpables de esta muerte.

Este es solamente el comienzo», dijo el abogado Fernando Burlando a los medios en las inmediaciones del tribunal, y agregó: «Los tres acusados que se vieron beneficiados por la condena de 15 años. Es nuestro objetivo de aquí en adelante» apelar para que la sentencia sea a prisión perpetua, como había solicitado.

El abogado de la familia de la víctima aseguró que el fallo contra los acusados es «contradictorio»

Luego de que se conociera la condena a prisión perpetua contra cinco de los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando se mostró disconforme con la Justicia por no haberle dado a los ocho acusados la pena máxima.

A la salida del tribunal, el letrado sostuvo que «no se entiende cómo beneficiaron a tres acusados como partícipes secundarios», con condenas a 15 años de prisión.

«Ocho condenas, creo que esto es solo el comienzo, el primer paso a una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando. Entendemos y entendimos siempre que fue una Justicia contemplativa», lanzó.

«Esto de ser salomónico con algunos fallos, eso es lo que venimos a cuestionar. Nadie tuvo contemplación con Fernando y con la banda tuvieron una contemplación que ellos no tuvieron. Hubo clemencia contra tres acusados de modo irracional», dijo el abogado.

Burlando habló con la prensa minutos después de que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores definiera la situación penal de los acusados. Allí condenó a reclusión perpetua a Maximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Del otro lado, consideró que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron partícipes secundarios, lo que les valió una pena menor

Los fallos salomónicos son una mierda. ¿Qué me iba a quedar conforme con cinco cadenas? No considero que haya sido un acto de justicia. Evaluaron bien las tres cadenas», lanzó. De cualquier manera celebró que se hayan logrado ocho condenas en un caso de una pelea a la salida de un boliche, «temas que usualmente no llegan» a la instancia de un juicio.

¿En qué se basa Burlando para decir que fue injusto? En sostener que hubo un plan. «Es contradictorio el fallo», dijo. «Es irracional y no tiene sentido que hayan asignado participacion secundaria en un plan. Es algo contradictorio intelectualmente. ¿uno participó menos del hecho? Explicame el ADN de Cinalli en el menique. Con esta irracionalidad se manejó», se quejó el abogado.

Para Burlando, la Justicia contempló la juventud de los acusados a la hora de tomar la decisión de liberar a tres de ellos de la perpetua.

También respondió a las acusaciones de la familia de los rugbiers, que cargó contra los medios de comunicación por la cobertura y los culpó de la condena. «Es cierto —dijo Burlando—, gracias a los medios vinieron más testigos», dijo.

Sobre el cierre, fue consultado sobre el desmayo de Maximo Thomsen, que se desvaneció durante la lectura de la sentencia. Burlando retrucó: «Así le pegaron a Fernando, desmayado».

Unos minutos más tarde, en su cuenta de Twitter, Fernando Burlando volvió a dejar plasmada su postura con respecto al veredicto de los jueces: «Se dio el primer paso en el pedido de justicia por Fernando, marcando un precedente en el país, en especial para la juventud», escribió.

Y agregó, adelantando su próximo paso: «La violencia nunca es el camino, puede traer consecuencias tan tristes como la muerte o la cárcel. Pero el fallo no fue suficiente, vamos a apelar».

Horas antes de la sentencia, Burlando -que tomó el caso días después de que se conociera- había asegurado que estaba «acreditada» la participación de todos los acusados en el crimen del chico de 18 años.

«Es muy dificil determinar participación secundaria en un plan. ¿Qué es lo que hace graduar la participación?», sostuvo, y adelantó que apelarán el fallo. «Me hubiese gustado que la Justicia se ponga los pantalones. Los necesitamos a todos con el mismo interés (para la apelación). Falta un pequeño trecho», dijo.