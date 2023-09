Primicia periodística e histórica: Aquí en la zona de Palomas hubo una parte de la Estancia de San José

Sucede que el martes de esta semana que va terminando, bien podría decirse que no fue un día más para el estudio de la historia nacional y regional. Ese día llegó a Salto el estudioso Daniel Cortazzo, investigador en Arqueología. Un hombre que “soy de familia de Durazno, aunque nací en Montevideo y he vivido en todas partes”, contó entre risas al conversar con EL PUEBLO.

Pero no fue un día histórico porque él haya llegado a Salto; lo fue porque vino con la intención de poner a prueba una hipótesis y terminó confirmándola: que en la zona que hoy conocemos como Pueblo Palomas existió parte de la Estancia de San José, parte a su vez de la gran y famosa Estancia Yapeyú, que abarcaba territorio argentino y uruguayo en una especie de gran sistema de establecimientos.

Quien lo acompañaba al momento de dialogar con este diario, fue otro gran estudioso de la historia, el salteño Carlos Teixeira, quien lo presentó así:

“Daniel está haciendo un estudio sobre la estancia Yapeyú, estancia que abarcaba parte del territorio argentino hasta el Ibicuy. Quiere saber si las ruinas que hay en la zona de Palomas podrían ser las de la antigua estancia jesuítica de San José”.

Horas más tarde, aunque sosteniendo que “aún falta el trabajo de laboratorio”, el propio Cortazzo confirmaba que su hipótesis había sido efectivamente ratificada.

Esas ruinas que varios investigadores anteriores no habían podido ubicar, ahora con la ayuda de los hermanos Tafernaberry Grassi fueron ubicadas por este investigador, que halló ahí partes de cercos, diferentes construcciones, mangueras, etc. Algo estaba en los propios campos de la mencionada familia, otras partes en campos vecinos.

“Habrá que seguir investigando, porque eran estancias muy grandes. Es probable que esta en particular comprendiera también el territorio comprendido entre los arroyos Palomas y Tangarupá, hasta la desembocadura del Arapey. Pero hasta ahora se encontró el casco principal de la estancia, donde además, por ejemplo, hay un tajamar, y aparecen cercos y estructuras de las paredes de las construcciones jesuíticas”, dijo Cortazzo.

EL PUEBLO preguntó al investigador cuál es el valor de este hallazgo, o de la Estancia de San José más precisamente, a lo que respondió:

“El valor que tiene la estancia de San José es que a partir de 1744, los jesuitas toman directamente las riendas de las estancias, sin intermediarios. Un poco antes, españoles y portugueses se habían unido… (pero) hubo un ejército guaraní, aunque conducido por oficiales españoles, que estuvo reprimiendo a los comuneros del Paraguay, hubo una gran peste de viruela, se quedaron sin gente para la producción y el hambre fue impresionante. La orden que tenía este ejército era no dejar ningún animal y ningún indio por allí, para que españoles y portugueses no tuvieran ni alimento ni personas para trabajar, fue una rebelión indígena. Por lo tanto se resolvió hacer unas estancias de recría, donde se introdujo gran cantidad de animales pero se reglamentó que no se los tocara salvo para la alimentación. Esto se pensó especialmente para la estancia Yapeyú, que iba del Ibicuy al norte y hasta el Yi al sur”.

La presencia de guaraníes y misiones jesuíticas en esta parte del nuestro territorio, es sin embargo, algo que casi no se estudia,se trata de ocultar, dice Cortazzo, incluso no es lo que nos enseñan en la educación formal. ¿Por qué? Bien, según el historiador: “Yo no creo que sea inocente el desconocimiento. El tema es que Montevideo no solo ha tenido el centralismo económico sino el centralismo cultural. Incluso yo he escuchado historiadores que dicen que la historia del Uruguay termina en la Plaza Independencia…(risas)”.

En definitiva, Daniel Cortazzo llegó a Salto, en sus palabras, “a corroborar que a fines de 1753 el ejército español al mando de Andonaegui se juntó con el portugués para reprimir a los siete pueblos de Misiones. Al llegar a la estancia de San José encuentran ganado suficiente para alimentarse. Allí se ubica el puesto de San José, departamento de Artigas digamos, pero con esto que ahora encontramos, estamos ubicando en realidad donde estaba esa estancia y es al sur del río Arapey. Yo lo había visto en documentos y lo quise confirmar, aquí hubo un gran asentamientos jesuítico guaraní. Se encontraron habitaciones, corrales, mangueras… Es más, esas habitaciones se utilizaron cuando años después, brasileños le compran esas tierras a la viuda de (Fructuoso) Rivera, Bernardina Fragoso de Rivera”.

Pese a que se hable poco y se enseñe menos aún sobre la presencia de estos habitantes en el norte de nuestro territorio antes que de otros allá en el sur, Cortazzo dice que hay evidencias muy claras: “Por ejemplo Tacuarembó y Paysandú son vocablos de origen guaraní. Acá tenemos cerquita el río Arapey, y el Daymán, y está el Yacaré y el Yacuy, ¿y eso por qué?…Porque más de 100 años antes que se fundara Montevideo ya andaban trajinando acá los vaqueros indígenas jesuítico – guaraníes”.

(Aclaración: las fotos que acompañan esta nota pertenecen a otras investigaciones de Cortazzo sobre el mismo tema, no al sitio hallado el martes).