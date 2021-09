Primera División Amateur. Salto se va hoy para jugar mañana; nace la segunda

Un total de tres partidos se juegan hoy a la tarde, en el marco de la segunda fecha del Campeonato Uruguayo 2021 en la Primeras División Amateur. Uno de ellos enmarcado en la misma serie «A» donde se incluye a Salto Fútbol Club. Se trata de Huracán Buceo y Huracán, mientras los dos restantes pertenecen a la serie «B». En la próxima jornada, Salto será visitante ante Los Halcones y se producirá el estreno de Tacuarembó, quien permaneció libre en la etapa de arranque. El equipo que orienta Joaquín Burutarán viaja hoy, arribando en tempo y forma para el juego de mañana y tras el empate 0 a 0 frente a Basáñez de Montevideo.

Brian Sabaño – El «Gringo» sanducero en el medio campo. (Foto: página oficial de Salto F.C.)



EL FÚTBOL A ESCENA;

CON LA SEGUNDA FECHA

Huracán Buceo vs Huracán FC.

Estadio Víctor Della Valle. Hora: 12:30.

Juez: Federico Río. Asistentes: Luciana Mascaraña y Leonardo Peña.

Potencia vs Deportivo Colonia

Estadio Víctor Della Valle. Hora: 15:30.

Juez: Mauricio Roldán. Asistentes: Belén Clavijo y Nicolás Piaggio

Basañez vs Miramar Misiones

Parque Ancap. Hora: 15:30.

Juez: Gonzalo Pérez. Asistentes: Adela Sánchez y Carlos Roca.

DOMINGO 12 DE SETIEMBRE

La Luz-Platense

Estadio Suppici. Hora: 12:30.

Juez: Federico Arman. Asistentes: Luis Carballo y Matías Rotela.

Parque del Plata vs Artigas

Estadio Della Valle. Hora: 12:30.

Jueza: Silvia Ríos. Asistentes: Gonzalo Morales y Diego Etcheverry.

Los Halcones vs Salto

Estadio Víctor Della Valle. Hora: 15:30.

Juez: Eduardo Varela. Asistentes: Diego Etcheverry y Gonzalo Morales.

Bella Vista vs Mar de Fondo

Estadio Nasazzi. Hora: 15:30.

Juez: Bruno Sacarelo. Asistentes: Carlos Roca y Franco Mieres.

Paysandú vs Alto Perú

Estadio Artigas de Paysandú. Hora: 15:30.

Juez: Hernán Heras. Asistentes: Jorge Olivera e Ignacio Bosch.

Salus vs Canadian

Parque Salus. Hora: 15:30.

Juez: Fernando Ledesma. Asistentes: Mauricio Hernández y Luis Lassaga.

Tacuarembó vs Colón

Estadio Raúl Goyenola. Hora: 15:30.

Juez: Mathías Espinosa. Asistentes: Aecio Fernández y Facundo Peinado.

CON LAS TABLAS

Serie A: Huracán FC 3, Bella Vista 3, Alto Perú 1, Huracán Buceo 1, Paysandú 1, Los Halcones 1, Mar de Fondo 0, Salto 1, Basáñez 1, Miramar Misiones 0.

Serie B: Platense 3, Potencia 3, Oriental 3, La Luz 3, Deportivo Colonia 1, Salus 1, Artigas 0, Parque del Plata 0, Colón 0, Canadian 0, Tacuarembó-.