Primer Festival de Artes Inclusivas se realizará en el mes de abril

Con el auspicio de la red de institutos de cultura de los Estados Miembros de la Unión Europea, el SODRE recibirá en el mes de abril el primer Festival Internacional de Artes Inclusivas organizado junto a numerosas asociaciones e instituciones locales.

Recientemente en la sede del Sodre se llevó a cabo la primera reunión entre las partes que intervendrán en la organización del primer Festival Internacional de Artes Inclusivas. El evento contará con el apoyo y la financiación del fondo European Spaces of Culture articulado por la Red de Institutos de Cultura de los Estados Miembros de la Unión Europea (EUNIC, por su sigla en inglés). El Festival tendrá lugar en abril y se llevará a cabo en los escenarios del Sodre.

En el proyectos están involucrados la Secretaría de Discapacidad del MIDES, la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, DanceAbility Uruguay, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, la Asociación Down del Uruguay, la Fundación Braille del Uruguay, la Asociación de Autismo en Uruguay, y la Asociación de padres y amigos de sordos del Uruguay.

FONDO EUROPEO “SPACES OF CULTURES”

El fondo European Spaces of Cultures de EUNIC fomenta modelos innovadores de colaboración en las relaciones culturales entre organizaciones europeas y organizaciones fuera de la UE. El objetivo es promover un nuevo espíritu de diálogo, en el que la igualdad, la escucha mutua y el aprendizaje representan los valores fundamentales que ayudan a construir la confianza y el entendimiento entre los pueblos. La Comisión Europea articula el fondo a través de EUNIC.

El Festival Internacional de Artes Inclusivas fue seleccionado por un jurado especializado junto a otras trece ideas en Sudamérica, que se convertirán en proyectos concretos para este año.

Vale decir que el Sodre tiene una comisión especial dedicada a la sensibilidad, la discapacidad y la inclusión donde están los varios referentes de los cuerpos del Sodre. La comisión está formada por Italia, Suecia, Finlandia, Francia, Grecia con distintos Institutos unos son oficiales otros son privados, como la Fundación María Tsakos, el Centro Cultural España y el Anglo.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES INCLUSIVAS

Será el primer festival en Uruguay dedicado a las artes y la inclusión. Su objetivo es crear una reflexión sobre las compañías artísticas inclusivas de Europa y Sudamérica siendo también inclusivas desde la perspectiva del público. El festival incluye actuaciones, residencias artísticas, talleres y conferencias sobre la inclusividad para las artes y la cultura.

La propuesta apunta a trabajar de manera más inclusiva siendo sensibles a las diversas comunidades que componen nuestra sociedad. Se espera que este festival genere un gran impacto inspirador que ayude a concebir un nuevo enfoque. Este camino recién comienza, lo construiremos y transitaremos en conjunto”, aseguró la directora del Goethe-Institut Uruguay, Christiane Schulte.

EUNIC es la red de institutos de cultura de los Estados Miembros de la Unión Europea. El propósito es, entre otros, promover la diversidad cultural. Los miembros de EUNIC están presentes en más de 150 países con más de 2.000 instituciones activas en las áreas de las artes, idioma, juventud, formación, ciencia, diálogo intercultural y desarrollo, siendo reconocidos como mediadores culturales de reputación internacional.

La red uruguaya de EUNIC está integrada por: Alliance Française – Camoes – Instituto da Cooperacao e da Lingua Goethe-Institut Uruguay -Fundacion Maria Tsakos – Instituto Cultural Anglo Uruguayo – Instituto Cultural Suecia-Uruguay – Instituto Iberoamericano de Finlandia

Istituto Italiano di Cultura – Miembro asociado: Centro Cultural de España

Partner: Delegación de la Unión Europea en Uruguay.