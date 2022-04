El Primer Encuentro MERCOSUR Danzas Salto 2022 se llevará a cabo en el gimnasio del club Ferrocarril donde se instalará un escenario para los artistas con sonido y luces de última generación. Habrá una pantalla gigante, transmisión en vivo, premios especiales y funcionará un patio de comidas, también exposición de artesanos.

El evento tendrá lugar los próximos sábado 14 y domingo 15 de mayo. El evento cuenta con el aval de la Confederación Interamericana y Mundial de los Profesionales de la Danza. Es coordinado por el Prof. Fabio Rodríguez y su escuela “Boys dancing in the street”. Los cupos son limitados; por inscripciones comunicarse al WhatsApp 098267461.

PROGRAMA EDUCATIVO DE

DANZA “BOYS DANCING IN THE STREET” (CHICOS BAILANDO EN LA CALLE)

Inicia en el año 1986, cuando un pequeño grupo de niños comienza a practicar en Las esquinas danza HIP HOP. En el año 1993, cuando Favio Rodríguez uno de sus integrantes, comienza a difundir este estilo de vida a diferentes jóvenes de distintos lugares, logra consolidar el proyecto “BOYS DANCING IN THE STREET” el cuál, en el año 2007 el órgano municipal lo incorpora para que sea un servicio de Intendencia de Salto, para darle la oportunidad a chicos de bajos recursos de diferentes barrios de nuestra ciudad.

Hoy, hemos logrado transmitir y difundir el HIP HOP a muchos jóvenes, fortaleciendo el sistema cultural de nuestra ciudad por el medio artìstico , deportivo y recreativo. Lo que comenzaba con 8 chicos hoy en la actualidad cuenta con cientos de integrantes por turno, logrando alcanzar diferentes logros, Campeones Nacionales. La Expresión Corporal hace referencia al derecho que todos los individuos tienen de expresarse con su propio cuerpo, mediante el lenguaje artístico, expresando sensaciones, pensamientos y sentimientos por medio del movimiento. Apunta a recuperar y desarrollar el derecho a danzar su propia danza, su autonomía y códigos para la comunicación.

Por medio de la danza se genera confianza en sí mismo, mayor autoestima, gestos, se desarrolla destrezas y habilidades, concentra y despliega la energía, crea espacios, tiempo, ritmos, imágenes, mayor creatividad y expresión. Formas de sensibilización, apreciación y valoración. Un mejor equilibrio entre mente, cuerpo y alma. El programa de “Boys dancing in the street”, es una propuesta didáctica participativa dirigida a niños, adolescentes y jóvenes, que utiliza como recurso los elementos artísticos que ofrece el HIP HOP. La educación, de la mano de la cultura urbana, es una excelente herramienta para mitigar algunas problemáticas sociales relacionadas con los adolescentes y jóvenes, como la integración, la marginalidad, la falta de comunicación, etc.

UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y

SALUDABLE

El objetivo principal de este programa es brindarles a todos los niños, adolescentes y jóvenes, una actividad saludable, que permite tanto ejercicio físico como mental. Así como también, animarlos a cultivar sus talentos en el deporte, lo artístico y cultural. Generando oportunidades y diferentes instancias para poder expresarse. Incorporando la transmisión de los valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, la disciplina, el gusto por el ejercicio físico permanente y la buena salud. Que sean capaces de generar sus propias ideas artísticas, promoviendo el diálogo, el crecimiento personal y social.

OBJETIVOS ESPECÌFICOS:

Generar ideas artísticas en los niños, adolescentes y jóvenes.

Promover el diálogo, el crecimiento personal y social. 2. Usar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.

Relación entre cuerpo y espacio. Creación de movimientos con distintos ritmos. Pasos coreográficos. La relación: movimiento/música. Ritmos musicales. Los desplazamientos y diferentes direcciones. Qué es el hip hop, cómo se compone, cómo surge, cuál es su sentido. El cuerpo y sus posibilidades expresivas. Secuencias de movimientos. Creación personal de pasos coreográficos a partir de piezas musicales. El equilibrio en movimiento. Figuras corporales. El sentido cultural de los movimientos de la danza.

Creaciones gestuales individuales y grupales. Creación colectiva de pasos coreográficos. Representación en escenarios. Simetría en la imagen y el movimiento.

El cuerpo como instrumento de comunicación y expresión.

EFECTOS DEL DANCE

Logra estimular el control del cuerpo, y la mente. – El sentir agradable, de divertirse. – Logrando la expresión de risas, simpatía y compañerismo. – Inclusión social. – Un momento de felicidad, de sentimiento y satisfacción para la persona. – Desarrollar un mejor medio de vida. La escuela de Hip Hop “Boys dancing in the street”, aplica un sistema de niveles en el que el alumno comienza en el NIVEL Nº10 como inicial, hasta llegar a un NIVEL Nº1 como instructor de la disciplina.

En todos los niveles se pedirá una carpeta con los datos personales y escolaridad del alumno, la cuál será cumulativa nivel a nivel, incluyendo los temas abordados en las clases y exámenes, con la incorporación de las fotocopias de los certificados de participación en diferentes eventos socioculturales, deportivos y torneos de danza.

Forma de evaluación: Se tomará en cuenta no solo la técnica y el conocimiento, sino también la integración, el compromiso, el trabajo en equipo, la coordinación y la expresividad.

A partir del nivel Nº7 se tomará en cuenta la participación social como difusores de la danza.