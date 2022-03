Primer doblete para tres:Saladero, Chaná y Fénix

Un fin de semana que no pasó de largo para los diez equipos que militan en la Divisional «B» del Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol, desde el momento que se inició la temporada 2022. Lo sorprendente en buena medida, es que en los 10 partidos jugados, sumando las categorías Sub 15 y Sub 18, ningún empate registrado: había que quedarse con los tres puntos en juego, pareció ser el lema. Otro aspecto para tener en cuenta es que tres equipos obtuvieron victorias, tanto en una como en otra categoría, por eso hay que hablar de los primeros dobletes en los casos de Saladero, Chaná y Fénix. Un total de 13 goles convertidos en la primera fecha de Sub 15 y 14 goles en la Sub 18. De partido en partido, todos para tener en cuenta.



SUB 15 Saladero 1 Deportivo Artigas 0.Libertad 4 Salto Nuevo 0.Chaná 3 El Tanque 2.Progreso 1 Cero 0.Fénix 2 Tigre 0 SUB 18 Saladero 2 Deportivo Artigas 1.Salto Nuevo 2 Libertad 0.Chaná 3 El Tanque 0.Cerro 1 Progreso.Fénix 5 El Tanque 0.