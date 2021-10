Primaria vuelve al sistema de promoción habitual, con pase o repetición a fin de año

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria resolvió volver al régimen de promoción de año habitual, y no aplicar la “promoción diferida”, como se hizo en el 2020 tras el primer año de pandemia del Covid-19.

En un comunicado publicado ayer miércoles 29, Primaria anuncia que “se acordó con la Inspección Técnica que los docentes elaborarán una descripción fundada del proceso de aprendizaje de cada alumno atendiendo su trayectoria personal, familiar e institucional, acompañada por una clasificación final que habilitará o no la promoción”.

El presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, explicó que este año (como ocurrió hasta el 2019) los maestros pondrán la nota final en diciembre, cuando terminen las clases y harán un juicio descriptivo del escolar. Con esas dos variables se decide el pase o no al siguiente año.

Sin perjuicio de esto -agregó Silva- en Primaria existe la Circular 200 que permite “el pase extraordinario” para el caso de que algún niño el año próximo esté en condiciones de pasar de grado.



TUTORÍAS

El comunicado de Primaria indica además que se resolvió aumentar la cantidad de horas de tutoría que se aplicarán durante octubre, noviembre y diciembre, para acompañar y reforzar el aprendizaje de los niños.

Se pasa de 15.000 a 24.000 las horas del programa de Tutorías Docentes Institucionales, a lo que se suman 15.000 horas del programa Trayectorias Protegidas en las escuelas APRENDER.