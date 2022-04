Presunta estafa piramidal: Personas denunciadas no comparecieron a segunda audiencia conciliatoria

Pablo Perna: «Fue una tomada de pelo»

Tal como lo informara oportunamente EL PUEBLO en su edición del viernes 25 de febrero, «se realizó una audiencia de conciliación por una presunta estafa a varias familias salteñas. La misma se trató de un juego piramidal que estaría arreglado entre algunas partes, por lo que era imposible que las personas que se sienten afectadas, llegaran a ganar. El Doctor Pablo Perna en representación de sus clientes, manifestó que los mismos sienten que han sido estafados en este juego piramidal, se inició la solicitud de audiencia de conciliación y se va a presentar la denuncia penal por presunto delito de estafa y asociación ilícita para delinquir. La audiencia se prorrogó ya que los denunciados presentaron constancia que no podían concurrir ya que tienen COVID».



Justamente, esa nueva instancia de audiencia conciliatoria se realizó en la jornada de ayer miércoles en el Juzgado de Paz, pero las personas denunciadas por los clientes del Doctor Pablo Perna volvieron a faltar, esta vez, sin justificación ni aviso alguno.

Esto abre la puerta directamente a una instancia judicial que al momento en que el Juez deba dictar sentencia, la ausencia de los demandados se interpretará como presunción de admisión de culpabilidad, según informó el Doctor Perna a EL PUEBLO.

Pasada esta instancia previa al juicio, ahora habrá que esperar a que el Juzgado de turno marque fecha de audiencia en la faz penal, instancias que se llevarán adelante con el nuevo Código de Procedimiento Penal.

EL PUEBLO dialogó con el Doctor Perna luego de esta audiencia fallida, manifestando su preocupación y malestar por lo que entendió se trató de «una falta de respeto y una tomada de pelo» por parte de las personas denunciadas al no haberse hecho presentes ya que se había aceptado una prórroga a los plazos procesales debido a que su abogada lo había solicitado oportunamente porque sus clientes habían contraído coronavirus.

AHORA LA JUSTICIA TIENE LA PALABRA

«Efectivamente –comenzó diciendo Perna a EL PUEBLO- la audiencia de conciliación fue en la jornada de hoy (miércoles). Los citados no comparecieron, por lo tanto, al no comparecer se aplica la presunción en su contra. Esto significa que en un juicio al momento en que se dicte sentencia se valorará el hecho de no haber comparecido oportunamente en la audiencia conciliatoria». «Nosotros entendemos que en parte si bien está dentro de las posibilidades legales el no comparecer a una audiencia conciliatoria, nos parece una falta de respeto y una tomada de pelo en virtud de que es la segunda audiencia conciliatoria que tenemos y que se había llegado a un acuerdo de prorrogar en el tiempo la concreción de esta segunda instancia conciliatoria conjuntamente con el profesional que está defendiendo a los denunciados en virtud que en la primera vez que se los citó, compareció la abogada de ellos y manifestó que tenían COVID y que indudablemente por su imposibilidad de comparecer, pedían una prórroga de la audiencia conciliatoria para lo cual se llegó a un acuerdo entre partes de solicitar esta prórroga, pero resulta que en definitiva no comparecieron».

«Por lo tanto, ahora lo que va a pasar es que vamos a seguir la demanda adelante, quedando en manos de la Justicia determinar en la parte penal si en definitiva son responsables o no de una apropiación indebida y si existió una estafa a través de una asociación ilícita para delinquir.

Así que vamos a tener que esperar ahora qué es lo que sucede», concluyó el abogado demandante.