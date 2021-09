Presidente de ADEOMS Juan Carlos Gómez espera adhesión al paro para «evitar desmantelamiento del Estado»

El responsable de las medidas del paro es el gobierno nacional por insensible a las necesidades de los trabajadores», dijo.

Plegados al paro nacional de este miércoles 15 de setiembre, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) acompañará las movilizaciones a nivel central pero también llevando adelante medidas de protesta como la suspensión de dos servicios claves que brinda la Intendencia de Salto a la población, como son el transporte urbano de pasajeros y el servicio de recolecciòn de residuos.

El presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, habló sobre este tema tan importante por el impacto de la medida, que no tiene otro objetivo que hacer oír los reclamos del movimiento sindical ante el gobierno nacional.

Gómez afirmó que la medida es de «tremenda solidaridad con los sectores más vulnerables de la población, con los trabajadores públicos y privados que todos los días vienen sufriendo las consecuencias de la crisis, vienen perdiendo salario, vienen perdiendo salario y tienen enormes dificultades para acordar colectivamente el simple hecho de mantener sus conquistas».

El titular del gremio afirmó que «estamos viviendo a nivel del campo sindical, social y popular un embate determinado por una política neoliberal, regresiva en materia de derechos y de conquistas, con recortes y ajustes constantes sobre la clase obrera y el conjunto de la sociedad., ADEOMS, como no puede ser de otra manera, independientemente que días atrás firmamos una serie de convenios donde logramos mantener el poder adquisitivo, el ajuste del 100 por ciento del IPC, con recuperación salarial para los próximos años, con calificaciones, categorización, ascensos, para los trabajadores municipales, y también viendo cómo se aprobó a nivel de la Junta Departamental varias de las reivindicaciones presentadas por nuestro sindicato, no podemos estar ajenos a la realidad del movimiento obrero, a la causa de miles de trabajadores y de familiares que lamentablemente producto de las políticas de gobierno vienen sufriendo las consecuencias de una crisis».

No obstante, el presidente de ADEOMS señaló que «se le atribuye a la crisis todas las dificultades y consecuencias, pero por otro lado el gobierno plantea muy libre de cuerpo que en estos últimos meses se han ahorrado más de 600 millones de dólares. Entonces nos preguntamos dónde está la coherencia, cuando vemos que nuestro pueblo la está pasando mal, con aumentos de tarifas públicas, de combustibles, disminución de salarios y jubilaciones, y que en medio de todo esto se vea como un logro el ahorro de más de 600 millones de dólares, con una gran idea de recortar el Estado, el Estado como Poncho de los Pobres, y el desmantelamiento del Estado es con el único fin de favorecer al capital privado y de favorecer a los monopolios, entonces salgamos a defender lo que le ha costado a la clase obrera y al movimiento sindical años de lucha; y no pueden tomarse como naturales los retrocesos que se están planteando».

Juan Carlos Gómez consideró incluso que es un «convencido de que ahí estarán los trabajadores municipales acompañando en masa y paralizando todas las tareas que sean necesarias», enfatizando que «el único responsable de las medidas del paro es el Gobierno Nacional que demuestra insensibilidad con las necesidades de la población, y a eso apostamos nosotros como trabajadores a no perder el sentido de pertenencia a la clase obrera y la sensibilidad con los trabajadores que la están pasando mal».

Invitó por último a manifestarse en esta jornada de paro nacional y señalando que participarán de las movilizaciones que se llevarán a cabo en Montevideo por esta causa.