Presentación Libro “El momento perfecto” del salteño Fabricio de los Santos

9 de febrero en la sede de Salto de la Udelar

El próximo jueves 9 de febrero a las 19 horas en el Aula Magna de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, Fabricio de los Santos, escritor salteño radicado en México, presentará su último libro “El Momento Perfecto”.

El libro aborda el “Cómo decodificar tu mente, enfrentar tus miedos y potencializar tus habilidades en el proceso de tu reconversión” como versa en su portada.

Su autor reflexiona: Algo en tu cabeza te dice: ¡Basta! ¡Tienes que cambiar! Sientes que el tiempo se te ha escurrido como agua entre tus manos mientras esperas el momento perfecto para hacer realidad ese sueño, tiempo en el cual te has vuelto experto en excusas. Incluso puedes hasta dudar si realmente eres quien creías ser, todo por miedo al fracaso que, en ocasiones, te hace sentir que te has fallado a ti mismo. Pero ¿cómo te sentirías si te digo que aún puedes lograrlo? Te preguntarás cómo eso sería posible si no tienes las cosas muy claras. No te preocupes, me sentía igual que tú y sé que no sabes qué hacer ahora mismo.

Toda esta situación fue la que me llevó a escribir este libro práctico. A diferencia de otros que solo ofrecen teorías y frases motivacionales, aquí encontrarás métodos, técnicas y herramientas para lograr ese cambio y recuperar, o encontrar, el verdadero propósito de tu vida. Todo esto acompañado de historias reales, historias que podrían ser como la tuya, que al final te permitirán darte cuenta de que todo es más simple de lo que parece.

Pero quiero dejar las cosas claras de antemano. Puede que este libro no sea para ti, a menos de que seas una persona de mente abierta, que toma su desarrollo personal seriamente. Ahora bien, si estás decidido a emprender el viaje, te doy un abrazo apretado y mi más cálida bienvenida al proceso de tu reconversión.