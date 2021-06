Presentación en sociedad: lunes renace la ambición vigente de Salto Fútbol Club

Será el lunes próximo a las 11.30′ cuando en las instalaciones de la Sala de Convenciones de Salto Grande, se desarrolle el lanzamiento oficial de Salto Fútbol Club en esta segunda etapa después de aquel ya lejano 19 de noviembre del 2002 cuando nació a la vida social y deportiva.,

Lo del lunes próximo lunes implica una «presentación en sociedad» de quienes serán parte del plantel, tanto a nivel de Cuerpo Técnico como de jugadores. Con una semana más de trabajos en el Parque Juan José Vispo Mari, una manera de acentuar algunas decisiones, como para llegar a la instancia con una serie de situaciones básicas ya resueltas.

Desde EL PUEBLO no han faltado menciones respecto a algunos jugadores confirmados, pero no todo está definido. Todo hace suponer que definitivamente el lunes se plantearán los anuncios.

Finalmente el acontecimiento se producirá en la Sala de Convenciones de CTM, teniendo en cuenta la amplitud del lugar y la necesidad de no eludir ningún protocolo, sobre todo a la hora misma de los distanciamientos. En tiempos de pandemia, el imperativo de la razón-responsabilidad en las actitudes.



LA CHANCE DE

ALONSO LLEGANDO

Para tener en cuenta: desde las autoridades de Salto Fútbol Club se procedió a invitar al presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol, Ignacio Alonso. Restará saber si por una cuestión de agenda, está en condiciones de arribar a Salto y ser uno más en la instancia.

Desde la capital, cuatro puntuales: Claudio Sapio y Sebastián Murillo (empresarios), más Braian de Barros y Gonzalo Silva (área deportiva).

A partir de ellos, fue naciendo la idea de reflotar a Salto Fútbol Club. Los primeros llamados en nuestro medio a representantes de clubes, tanto de la Liga Salteña como de la Liga Agraria, a los efectos de tener en claro quienes se asociarían a la idea. La asamblea después y la proyección de una Comisión Directiva liderada por Lisandro Rossi, mientras el Parque Juan José Vispo Mari pasó a convertirse en su centro de operación.

Tiempos de renacer. Con Salto Fútbol Club, de eso se trata.